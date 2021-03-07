  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 9 °C
»

Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

İçişleri Bakanlığının Kadın Acil Destek Uygulaması'na yönelik 1013 kadının katıldığı ankete göre, personelin ilgisinden memnun olanların oranı yüzde 84, ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden memnuniyet duyanların oranı yüzde 78 oldu.
Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasının kendilerine güven verdiğini düşünüyor

İçişleri Bakanlığınca uygulanan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili yapılan ankete katılan kadınların yüzde 90'ı, uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Bakanlık, kadınların risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları ve kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendirmeleri amacıyla kullandığı KADES'e ilişkin memnuniyet anketi düzenledi.

Buna göre, 1013 kişinin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 90'ı uygulamanın kendilerine güven verdiğini belirtti.

Ankete katılanların yüzde 84,15'i personelin ilgisinden, yüzde 84,12'si hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Her 100 katılımcıdan 77,69'u ise ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KADES indirme sayısı 1 milyon 500 bini aştı
KADES uygulaması, bugüne dek 1 milyon 531 bin 174 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 91 bin 665 kadın ihbarda bulundu, 47 bin 472 asıllı ihbara müdahale edildi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçilmesi amaçlanıyor
Kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunmasını amaçlayan KADES uygulaması, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara indirilebiliyor.

Ad-soyad, doğum yılı, telefon ve TC kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabilen KADES kullanılırken, konum bilgisinin açık olması gerekiyor.

Uygulama ile şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimalinde KADES ekranında yer alan "yardım" butonuna basılarak, bölgeye en yakın kolluk personelinin kişiye ulaşması sağlanıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç07 Mart 2021 Pazar 11:15
  • Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu07 Mart 2021 Pazar 11:14
  • Türk Kızılay ülkesine dönen Afganlara iş imkanı sağlıyor07 Mart 2021 Pazar 11:05
  • İstanbul'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 3 günde 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi07 Mart 2021 Pazar 11:04
  • Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 159 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü07 Mart 2021 Pazar 11:04
  • Suriye'den yurda kaçak girmeye çalışan gruptaki PKK/YPG'li terörist patlayıcıyla yakalandı07 Mart 2021 Pazar 11:03
  • Güngören'de itfaiye korkuluk demirlerini keserek mahsur kalan kişiyi kurtardı07 Mart 2021 Pazar 10:42
  • Van, Bitlis ve Muş için kar uyarısı yapıldı07 Mart 2021 Pazar 10:39
  • MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi07 Mart 2021 Pazar 10:19
  • Bursa'da, 35 saattir haber alınamayan kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı07 Mart 2021 Pazar 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti