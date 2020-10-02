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Kahramankazan bayraklarla donatıldı

Kahramankazan Belediyesi'nce esnaf ve vatandaşlara dağıtılan Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla ilçe donatılırken, belediye binasına da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğraflarının bulunduğu dev tasarım asıldı.
Kahramankazan bayraklarla donatıldı

Kahramankazan'dan, Ermenistan'ın saldırısına uğramasının ardından bu ülkeye karşı askeri operasyon başlatan dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a destek yağdı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un talimatıyla belediye ekipleri, ilçe genelinde esnaf ve vatandaşlara Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dağıttı. Belediye ekiplerinden bayraklarını alan vatandaşlar bu bayrakları büyük bir coşkuyla sallayarak, ev ve iş yerlerine astı. Bayrakların dağıtılmasının ardından ilçede adeta Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının renklerine boyandı. Bayraklarını alan vatandaşlar Ermenistan'ı eleştirirken, Azerbaycan'ın her zaman yanlarında olduklarını belirtti. Öte yandan Kahramankazan Belediyesi'ne de, Türkiye ve Azerbaycan dostluğunu simgeleyen dev bir tasarım asıldı. Tasarımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in fotoğrafları yer aldı. Dev tasarım ilçenin tüm noktalarından kolayca görülebiliyor.

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Her zaman yanlarındayız
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıyı lanetleyerek, "Ermenistan silahlı kuvvetlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek Azerbaycan’a yaptığı saldırı asla kabul edilemez. Kardeş ve dost kelimelerinin en güzel haliyle vücut bulduğu Azerbaycan ve Türkiye arasındaki gönül bağları, ortak tarihi geçmiş, coğrafi yakınlık ve kader birlikteliği sebebiyle Aziz Milletimiz her zaman ve her şartta Can 
Azerbaycan’ın yanındadır ve her zaman yanında olmaya devam edecektir. Biz de bu durum karşısında Kahramankazan halkının hep birlikte Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını verdik” diye konuştu.

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