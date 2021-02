Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sanayi esnafıyla buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki oto sanayi esnafıyla bir araya geldi. Oğuz ve esnaflar, ilçeye yeni yapılacak oto sanayi sitesinin proje sunumunu inceleyerek, fikir alışverişinde bulundu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçedeki oto sanayi sitesi esnaflarını ağırladı. Kahramankazan Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya oto sanayi esnafları katıldı. Toplantı kapsamında ilçeye yeni yapılacak olan yeni oto sanayi sitesinin proje sunumu da gerçekleştirildi. Başkan Oğuz ve esnaflar burada projeyi inceleyerek, fikir alışverişinde bulundu. Oğuz ayrıca, “hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu oto sanayi esnafının talep ve görüşlerini dinleyerek, bunlara ilişkin notlar aldı.

Esnafımızın her zaman yanındayız

Başkan Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanlarında olduklarını ifade ederek, “Bu doğrultuda tüm esnaf gruplarımızla olduğu gibi oto sanayi esnafımızla da bir araya geldik. Esnaflarımız yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarındandır. Esnaf ve sanatkarlarımızın her zaman yanında olacağız. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İlçemize kurulacak yeni oto sanayi sitesi şimdiden tüm esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.