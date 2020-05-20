Kahramankazan’da sıcak yemek servisi sürüyor

Kahramankazan Belediyesi, ihtiyaç sahibi, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara yönelik yaptığı ücretsiz sıcak yemek servisini sürdürüyor.

Belediye yemekhanesinde hijyenik koşullarda ve en kaliteli malzemeler kullanılarak hazırlanan yemekler sıcak şekilde vatandaşlara ikram ediliyor.

Kahramankazan Belediyesi, yıl boyunca talep eden vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek ikramı hizmetini Ramazan ayında da sürdürüyor.

Hijyenik koşullarda hazırlanıyor

Belediye bu kapsamda, ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç, hasta, yaşlı ve evlerinden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara ücretsiz olarak sunduğu sıcak yemek hizmetini aksatmadan yapıyor. Belediyenin yemekhanesinde hijyenik koşullarda hazırlanan yemekler, ekipler tarafından vatandaşlara sıcak şekilde servis ediliyor. Yemekler ücretsiz olarak vatandaşlara ikram ediliyor.

Hizmet memnun ediyor

Ücretsiz sıcak yemek hizmetinden faydalanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirtiyor. Vatandaşlar memnuniyetlerini, “Belediyemizden Allah razı olsun, kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklindeki sözleriyle ifade ediyor.

Ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yıl boyunca sıcak yemek servisi hizmetini sürdürdüklerini belirterek, artık sonuna yaklaştığımız Ramazan ayında da bu hizmeti aksatmadan yaptıklarını söyledi. Ramazan ayının sevgi, hoşgörü, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olduğunu anımsatan Oğuz, “Kahramankazanımızda 55 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini yalnız bırakmıyoruz. Hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı asla unutmuyoruz. Bu süreçte ayrıca, günlük gelirle geçimini sağlayan, gelir kaybına uğrayan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımız da sıcak yemek uygulamamızdan faydalanıyor. Vatandaşlarımızla ekmeğimizi bölüşüyor, aşımızı paylaşıyoruz. Belediyemizin tüm imkânlarını hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

