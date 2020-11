Kahveyi sanata dönüştürüyor

Mamak’taki bir kafede yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Ali Can Fidan, fincandaki kahvenin köpüğüne şekil vererek kahveyi daha keyifli hale getiriyor. Fidan, kahveyi farklı şekillere dönüşen bir sanat hâline getirmesi herkesten tam not alıyor.

Mamak’ta ünlü bir kahvecide yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Ali Can Fidan, komilik ve paketçilikten yöneticiliğe uzanan başarı dolu hikayesini gazetemize anlattı. Küçük yaşlardan beri çalışma hayatı içerisinde bulunduğunu kaydeden Fidan başarısını şu sözlerle özetledi: “Yaşadığım hiçbir zorluklara rağmen hiçbir şeyden hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zorluk beni daha güçlü kıldı.” Fidan, kahveyi farklı şekillere dönüşen bir sanat hâline getirerek, kahveyi daha keyifli hale getirmeye başladı.

Kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz?

1993 yılında Ankara Yenimahalle’de doğdum. Orta halli bir aileden geliyorum. Bir erkek kardeşim var. Ankara’da doğup büyüdüm ancak aslen Nevşehirliyim. Küçük yaşta çalışma hayatına girdim. Okuldan sonra kalan vakitlerimde kafelerde çalışarak genç yaşta meslek hayatına atıldım.

AKŞAMLAR PASPAS ATARDIM

Bu mesleğe nasıl başladınız?

İlkokul 7. sınıfa giderken meslek hayatıma bir akrabamın kafesinde komi olarak başladım. Okuldan arta kalan zamanlarda, hafta sonlarında ve yaz tatillerinde çalışıyordum. Yaptığım işi o kadar çok sevmiştim ki yatağımın başına ‘ben şef olacağım’ yazmıştım bir kâğıda. Annem hâlâ saklıyor o kağıdı. O yaştaki arkadaşlarım boş zamanlarında eğlenip oyunlardı. Ben hep çalışarak ve ilerinin hayalini kurarak bir yola girdim. Çalıştığım dükkan 4 katlı idi ve ben gün sonunda dükkan kapandığı zaman bütün katlara paspas atardım ve hiç unutmam o paspası atarken hep ileriki günlerin hayalini kurardım. Çalışma azmim ve yeteneğim sayesinde küçük yaşta fark edilmiştim. Liseye geçtiğim zamanda yine okuldan vakit buldukça çalışmaya devam ediyordum. Liseye giderken yine çalışma azmimle ve çok başarılı çalışmamla lise 1’de paketçi ve komi olarak girdiğim bir kafeden lise sonda yönetici olarak ayrıldım. Oradan ayrıldıktan sonra çok ünlü bir kafede yönetici oldum genç yaşıma rağmen.

MESLEĞE BAKIŞIM HERKESTEN FARKLIYDI

Genç yaşta çalışma hayatına atıldığınızda zorluklarla karşılaştınız mı?

Birçok zorluklarla karşılaştım bunun nedeni ben daha 17 - 18 yaşında yönetici olmuşken 20 - 30 yılını verip sektörde olan insanlar benim altımda çalışıyorlardı ve tabiî ki bu durumu hazmedemeyip hep kuyumu kazmaya çalışıyorlardı. Ben bir şeyin farkında idim hem mesleğe bakış açım ve düşüncelerim herkesten farklıydı ve işimi çok severek yapmam beni diğerlerinden farklı tutuyordu. Daha sonrasında farklı yerlerde yöneticilik yaptım. Beni diğerlerinden ayıran en önemli özelliğim; sıcak kanlı oluşum, yanlışın karşında hep dik duruşum, doğru ve dürüst bir insan olmamdı. İnsanlar tarafından çok sevilirdim en önemlisi de çalışanlarım tarafından çünkü hiçbir zaman ben personellerime ilk etapta iş ve işle alakalı hiç bir şey öğretmemiş ve anlatmamışımdır. İş hep ikinci planda kalmıştır. İlk önce personellerime iyiliği, dürüstlüğü ve insan olup insan kalabilmeyi, hak yememeyi doğru olmayı anlatmışımdır her zaman çünkü bir personel istediği kadar işinde başarılı olsun aklında veya kalbinde en ufak bir fesatlık sezdiğim vakit hemen yollarımı ayırırdım. Bu şekilde insan kazanmanın ne kadar önemli olduğunu fark ettim ve o kadar mutlu oluyordum ki her insan kazandığımda hayatımı insan kazanabilmeye adadım.

ESKİ MÜDÜRÜMÜ YILLAR SONRA İŞE ALDIM

Sizi başarı getiren şeyler nelerdir?

Başarımın en büyük kaynağı yaşadığım hiçbir zorluklara rağmen hiçbir şeyden hiçbir zaman vazgeçmedim. Her zorluk beni daha güçlü kıldı. En büyük başarımı size söyle anlatabilirim: Lise birde paketçi olarak başladığım kafedeki müdürümü yıllar sonra müdürlüğünü yaptığım kafenin diğer şubesine yönetici olarak işe aldım. Bizde bir tabir vardır ‘boynuz kulağı geçecek’ diye. Evet, geçmişti ama benim hayatımda o işe aldığım müdürümün büyük emeği vardı. Bana doğruluğu ve dürüstlüğü öğreten insandı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum ve hâlâ beraber çalışıyoruz.

HAYALLERİMİN ARKASINDAN GİDECEĞİM

Şu an nerede yönetici olarak çalışıyorsunuz?

Şu an 27 yaşındayım. Ankara Gıda sektöründe ismimi duyurdum. Şu anki çalıştığım patronum Coşkun Balkan'ın desteği ile de hayallerimi gerçekleştirmeye devam ediyorum. Şu an Mamak’taki çok iyi bilinen bir kahvecide yöneticilik yapıyorum. Bu zamana kadar kurduğum hayallerimi gerçekleştirdim. Bundan sonra ise hayallerimde kafe sektöründe ve kahve konusunda en iyi olmak var başaracağımı biliyorum başaracağım ve hayallerimi hiçbir zaman bırakmayacağım.

KAHVENİN ÜZERİNE İSTEDİĞİ RESMİ UYGULUYOR

Müşterilere kahve ikram ederken ne tür teknikler uyguluyorsunuz?

Kahve sektöründe biliyorsunuz ki bazı ünlü firmalar kahve bardaklarının üzerine kahveyi içen kişilerin isim ve soy ismini yazıyor. Ben bunu direkt kahvenin üzerine kahve ile yazarak fark oluşturuyorum. Kahve hazırlamanın aslında basit bir mantığı vardır suyu veya sütü kahve ile buluşturmak sonrasında bunu içilebilecek hale getirip servis etmek. En önemlisi kahvenin miktarı ve su veya sütün kıvamı burada çok önem taşımaktadır. Ve ben inanıyorum ki severek yapmak ve kendinizden bir şeyler katmak kahveyi daha lezzetli yapıyor. Ve hep dediğim ilk önce lezzete değil göze hitap etmek. Örneğin; ben yağmurlu havalarda kahvelerimin üzerine şemsiye resmi çiziyorum, müşterilerimin ismini yazıyorum kahvelerimin üzerine bu örneği çoğaltabiliriz. Birçok teknikle kahve hazırlıyoruz bunlar cezve, damıtma, french press, filtre kahve makinası, kapsüllü makineler, fiber filtre, espresso makinası kahve demleme teknikleri arasındadır ve en çok uygulanan kahve demleme çeşitleridir. Ama asıl önemli olan daha öncede söylediğim gibi kendinizden bir şeyler katıp kendinize has reçeteler oluşturarak yapacağınız kahveler lezzet açısından daha iyi olacaktır ve tabiki de görselliği ilk etapta gelir. En yaygın olarak günümüzde Latte art gelmektedir. Latte Art: süt kremasından yararlanarak espresso yüzeyinde estetik şekiller oluşturma sanatıdır.

KAHVEYİ DAHA KEYİFLİ HALE GETİRİYORUZ

Kahve sanatçılığı sizce nedir?

Kahvenin farklı şekillere dönüşen bir sanat hâline gelmesi son zamanların moda akımı. Kahve sanatçılığı birazda hislerle ilgili kahveyi çok seviyorsunuz ve onu sunarken ve yaparken içinizdeki hislerle ve becerinizle kahveye şekiller vererek ve kendinizden bir şeyler katarak daha keyifli hâle getiriyorsunuz. Her sanatta olduğu gibi burada da his çok önemli.

EVLENME TEKLİFİ ETMEK İÇİN KULLANILIYOR

Müşterilerin yorumları neler oluyor?

Müşterilerden gelen yorumlar mükemmel. Bunun nedeni gittikleri diğer kafelerde istedikleri kahveler her yerde olduğu gibi standart olarak önlerine sunuluyor. Biz bu kahvenin üzerine şekiller çizerek ve kahvelerin üzerine resimler yaparak daha keyifli hâle getiriyoruz ve buda müşterilerimiz tarafından hoş ve güzel karşılanıyor düşünsenize bir kahve söylediğiniz zaman sizin isminizi kahvenizin üzerine kahve ile yazıyoruz ve buda sizin kendinizi özel hissetmenize neden oluyor. Çok kısa bir zaman önce bir müşterim evlenme teklifi edecekti ve kahvesinin içerisine yüzüğü atıp üzerine ‘benimle evlenir misin?’ yazmıştım kahvenin ve çok şaşırmıştı hanımefendi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-