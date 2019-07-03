Kaldırım tepkisi

Hamamönü Sarıkadın Sokak’ta yer alan özel bir otoparkın görevlilerinin kaldırıma araba park etmesi vatandaşın tepkisine neden oluyor.

Altındağ Hamamönü Sarıkadın Sokak’ta bulunan özel bir otoparkın çalışanlarının bölgesi dışına araç park etmesi vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Otopark görevlileri, araçları yol kenarına ve kaldırım üzerine park ediyor, bu da vatandaşların yürümesine engel oluyor. Vatandaşlar ilgili belediyeden çözüm talep ediyor.

BİRÇOK KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Gün içerisinde birçok kişinin ziyaret ettiği tarihi Hamamönü’nde bulunan özel bir otoparkın görevlilerinin araçları kaldırım ve yol kenarlarına park etmesi birçok ziyaretçinin kaldırımda yürümesine engel oluyor. Bölgeyi ziyarete gelen ziyaretçiler araçların kaldırıma park edilmemesini talep ederken, ilgililerin daha hassas davranmasını istiyor. Hamamönü yerli ve yabancı birçok turistin favori mekânı olması ve tarihi Ankara ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM