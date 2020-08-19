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Kale, aslına uygun yenileniyor

Ankara Kalesi’ndeki restorasyon çalışmaları hakkında gazetemize özel açıklamalarda bulunan Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, “Ankara kültürünün önemli parçası olan bu tarihi evleri asıllarına en uygun şekilde yeniliyoruz." dedi.
Kale, aslına uygun yenileniyor

Başkent turizminin canlandırılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara Kalesi’nde 3 etap şeklinde başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Sahadaki çalışmalarla ilgili gazetemize bilgi veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanı Bekir Ödemiş, “İçkale 1.Etapta 91 ev aslına uygun olarak restore ediliyor. Çalışmalarımızda kültürümüze ait Horasan harcı kullanarak tarihi dokuya büyük dikkat ediyoruz” dedi. Ödemiş, toplamda 240 civarında tarihi evin 3 etap halinde 5 yıl içerisinde restore edileceği bilgisini verdi. 

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HOROSAN HARCI KULLANILIYOR 
Yapılan çalışmalarla ilgili yerinde inceleyerek gazetemize bilgi aktaran Ödemiş şunları söyledi:
“Ankara Kalesi’nde bulunan tarihi evlerimiz tamamen aslına uygun şekilde inşa ediliyor. Dışındaki sıvası kültürümüzde önemli yeri olan Horasan harcı kullanılıyor. Hatta bundan 40 yıl önce bir üniversite hocamız burada evlerin özellikleri ile bir tez çalışması yürütmüş ve tüm özelliklerini yazmış. Kapı detaylarına kadar yazıyor. Biz şu an o çalışmayı da aldık tam anlamıyla ondan da faydalanarak yıkmak yerine aslına en uygun şekilde yenilemek istiyoruz.”

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ŞU AN 1 ETAPTA ÇALIŞIYORUZ 
“Ankara Kalesi dünyada içerisinde yaşamın devam ettiği nadir kalelerden birisidir. Şu an bu yapılan restorasyondan yaşayanlar da gayet memnun. Biz hayatı yok saymadan hayatın içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. 240 civarındaki evi 3 etapta yapmayı planlıyoruz. Şu an 1.etapta çalışmalarımız devam ediyor. Burada 91 ev bulunuyor. Orijinal dokuya uygun olarak inşa ediliyor. Yaklaşık 1 sene içerisinde bu etabın tamamlanmasını bekliyoruz. Daha sonra 2 ve 3 ‘ü tamamlayarak dönemimizde Ankara Kalesi’nin restorasyon çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz.”

YIKMAK YERİNE AYAKTA TUTMAK ÖNEMLİ 
“Ankara Kalesi’ndeki tarihi evler, konaklar ortalama 100 yıl ve üzerinde tarihe sahip. Açıkçası bizim sadece restorasyona uygun hale getirmemiz bile çok büyük bir emek. Yıkıp yapması çok kolay. Fabrikadan çelik kalıp ve ahşaplar alınarak yenisi yapılabilir. Ama biz bunu istemiyoruz. İçlerindeki kemere kadar, konakların cundalarına kadar tarihi şeklinin korunmasını ve yaşatılmasını istiyoruz. Bu yüzden daha fazla emek vererek iyi bir ekiple çalışıyoruz.”

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İLETİŞİM MERKEZİ DE YENİLENECEK 
“Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin burada bir turist iletişim merkezi var. Onu da örnek olmak adına tarihi dokuya uygun şekilde restore edeceğiz. Yapıldığı zamanda bu şekilde inşa edilmiş. Fakat biz bunu tarihi dokuya uygun şekilde yenileceğiz. Yine belediyemize ait burada tarihi konaklar var. Onları da kültür ve sanat faaliyetleri açısından hizmet verir şekilde tasarlamak istiyoruz. Burada yapılacak en güzel şeydir. Ya da Ankara yemeklerinin tanıtıldığı yer yapabiliriz. Onlar ileriki aşamada düşünülecek konular.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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