Kalecik Cezaevi’nden satılık yumurta tavuğu: Tam 11 bin 300 adet

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün sürdürdüğü mesleki eğitim çalışmaları çok yönlü olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda açık cezaevlerinde tavuk üretimi de yapılıyor. Tavuklar satılıp devlete gelir sağlanıyor.
Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu da bunlardan biri. Kalecik cezaevinde adeta tavuk çiftliği gibi üretim yapılıyor.
Bu tavuklar zaman zaman satılarak kuruma gelir elde ediliyor.
İşte kurum bir kez daha ihaleye çıktı.
Bu kez de tam 11300 adet yumurta tavuğunun satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, ihale açık teklif usulü ile gerçekleşecek.
Satılacak tavukların cinsi Lohman Brown ve tamamı yumurta tavuğu.
İhale tarihi ise 08.02.2021.
Yer: Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü İhale Toplantı odası.
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