Kaman Belediyesi’nden Mehmetçiğe ceviz dolusu destek videosu

Kaman Belediyesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na cevizli destek... Belediye, Harekat’a katılan Mehmetçiğe dünyaca ünlü Kaman cevizi göndermek için kampanya başlattı. “Barış Pınarı Harekatı’na Ceviz Dolusu Destek kampanyası için video da çekildi: