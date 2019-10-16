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Kaman Belediyesi’nden Mehmetçiğe ceviz dolusu destek videosu

Kaman Belediyesi’nden Barış Pınarı Harekatı’na cevizli destek... Belediye, Harekat’a katılan Mehmetçiğe dünyaca ünlü Kaman cevizi göndermek için kampanya başlattı. “Barış Pınarı Harekatı’na Ceviz Dolusu Destek kampanyası için video da çekildi:
Kaman Belediyesi’nden Mehmetçiğe ceviz dolusu destek videosu

Barış Pınarı Harekatı’na Ceviz Dolusu Destek” adıyla başlatılan kampanya Kamanlılardan büyük ilgi görüyor. 

Kamanlı ceviz üreticileri, kampanya için belediyeye gönüllerinden kopan miktarda ceviz getirip bırakıyor.

Kaman Belediyesi'nde toplanacak olan Kaman cevizleri Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere gönderilecek.

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Kaman Belediyesi Mehmetçiğe ceviz kampanyası için video da çekti.

İşte o video:

Ülkemizde ceviz denildi mi ilk akla Kaman cevizi geliyor.

Türkiye'de ceviz üretiminin % 90'ı Kaman'da gerçekleşiyor.

İnce kabuğu ve sağlığa olan faydaları ile meşhur Kaman cevizinin ünü ülke sınırlarını aşmış, dünyaya yayılmış durumda. 

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Gazeteilksayfa.com

 


 

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