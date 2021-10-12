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Kaman’da ceviz satış stantları kuruldu

Dünyaca ünlü Kaman cevizinde hasat sürerken, ilçe merkezinde satış stantları kuruldu. Kaman ceviz pazarında Kaman cevizi fiyatları 30 TL ile 45 TL arasında değişiyor.
Kaman’da ceviz satış stantları kuruldu

Tadı, ince kabuğu ve verim oranı ile dünyaca ünlü Kaman cevizinde hasat sürerken, ilçe merkezinde satış stantları kuruldu.  

Her yıl Ekim ayında Kaman’da Ceviz Festivali düzenleniyor, festivalde Kaman cevizi satışları da yapılıyordu. Başta çevre iller olmak üzere Türkiye’nin değişik yerlerinden festival ve ceviz almak için Kaman’a gelenler oluyordu. 

Ancak pandemi nedeniyle festival bu yıl da gerçekleşmeyince, çiftçilerin ürünlerini halkla buluşturması ceviz pazarı kurulmasıyla mümkün kılındı. 

Çeşit çeşit Kaman cevizlerinin yerlerini aldığı stantlarda, çevre köylerden gelen emekçi anneler de elleriyle yaptıkları doğal köy ürünlerini satışa sunuyor. 

Kaman ceviz pazarında lezzeti, ince kabuğu ve verim oranı ile dünyaca üne sahip olan Kaman cevizlerinin yanı sıra, domates, biber, turşu, tereyağ, pekmez, reçel gibi organik köy ürünleri de yer alıyor. 

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Pazarda meşhur Kaman cevizi fiyatları cins ve yaş kuru durumuna göre 30 TL ile 45 TL arasında değişiyor.

Pazarda yaş ceviz bulmak da mümkün ve kilo fiyatı 35 TL civarında seyrediyor. Kurutulmuş Kaman cevizi fiyatı ise 40 TL, 45 TL'den alıcı buluyor. 

kaman-ceviz-pazari-kaman-cevizi-fiyatlari.jpg

kaman-ceviz-pazari-koy-urunleri-de-satiliyor.jpg

kaman-ceviz-pazari.jpg

www.gazeteilksayfa.com

 

 

 

 

 

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