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Kapıya kadar hizmet

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçedeki vatandaşların evinden çıkmasını önlemek için hizmeti vatandaşın ayağına kadar götürüyor.  
Kapıya kadar hizmet

YARDIM SEFERBERLİĞİ 
Belediye tarafından 30 bin maske, 10 bin hijyen paketi ve 6 bin gıda kolisinin dağıtımı sürüyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılamak için 30 bin ekmek ücretsiz olarak dağıtıldı. 

Kahramankazan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilçede topyekûn bir yardım seferberliği yürütüyor. 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara belediye tarafından ücretsiz olarak 30 bin maske dağıtılırken, 10 bin hijyen paketi ve 6 bin gıda kolisinin adreslere teslimi sürüyor.  Belediye, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı boyunca vatandaşların ekmek ihtiyacını karşılayarak ilçede 30 bin ekmeği ücretsiz ulaştırdı.  

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DİP KÖŞE DEZENFEKTE EDİLİYOR
Kahramankazan Belediyesi, başlattığı dezenfekte ve ilaçlama teyakkuzunu hız kesmeden sürdürüyor. İlçe konoravirüsle mücadele kapsamında dip köşe özel solüsyonlarla sürekli dezenfekte ediliyor. Serhat Oğuz başkanlığındaki Kahramankazan Belediyesi ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım ve maske dağıtımı boyutunda da topyekûn bir seferberlik yürütüyor.  

30 BİN MASKE ÜCRETSİZ DAĞITILDI 
Belediye bu kapsamda, koronavirüsle mücadelenin olmazsa olmazı maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ilk etapta ücretsiz olarak 30 bin maske dağıttı. İlçenin en kalabalık noktaları olan Salı Pazarı, belediye önü, Akıncı Mahallesi, Kahramankazan MTA Lisesi önü ve Sağlık Parkı girişinde kurduğu stantlarda bu maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Belediye ayrıca, Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına da yolcularına dağıtılmak üzere maske verdi. Bu kapsamda ilçede 30 bin maske vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılmış oldu.

HER HANEYE HİJYEN PAKETİ
Belediye, oluşturduğu özel ekiplerle ilçedeki 10 bin haneye hijyen paketi de dağıtmaya başladı. İçerisinde sabun ve dezenfekte ürünleri bulunan hijyen paketleri belediye ekipleri tarafından vatandaşlara kısa sürede ulaştırılacak. Böylece 55 bin nüfuslu ilçede 10 bin haneye hijyen paketi dağıtılmış olacak.

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6 BİN GIDA KOLİSİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILIYOR
İhtiyaç sahibi ailelere bu süreçte gıda desteğinde de bulunuluyor.  Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda hazırladığı 6 bin gıda kolisini vatandaşlara dağıtmaya başladı. Gıda kolilerinin içerisinde salçadan makarnaya, şekerden yağa kadar 22 parça temel gıda ürünü yer alıyor. Yaklaşık bir ay önce başlanan gıda kolisi yardımı dağıtma kapsamında bin haneye bu gıda kolileri ulaştırıldı. Ekipler, geride kalan 5 bin gıda kolisini de vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtmayı sürdürüyor. Böylece, gıda kolileri ile özellikle gündelik işlerde çalışarak geçimini sağlayan vatandaşların yaşayabileceği olumsuzluklar ile ihtiyaç sahibi ailelerin yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmiş olacak.

ESNAFIN YÜZÜNÜ GÜLDÜREN TİCARET 
Kahramankazan Belediyesi, sosyal belediyecilik gereği vatandaşlara ücretsiz olarak sağladığı bu yardımları ilçe esnafından temin ediyor. Böylece ekonomide yaşanan durgunluk nedeniyle zor günler geçiren ilçe esnafına can suyu sağlanmış oluyor. Bu kapsamda ilçedeki esnafların kasasına toplamda 3,8 milyon TL girdiği öğrenildi.

HİZMETİ AYAKLARINA KADAR GÖTÜRECEĞİZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüs nedeniyle adeta ilçede bir seferberlik başlattıklarını kaydederek,  “Tüm imkânlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki, Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. Bu kapsamda, ücretsiz 30 bin maske dağıtımını gerçekleştirdik. 10 bin adet hijyen paketimizi bir hafta içinde ev ev dağıtacağız. Bin ailemize gıda kolileri ve gıda kartı yardımında bulunduk ve 5 bin ailemize daha gıda kolileri dağıtacağız. Alışverişlerimizi Kahramankazan’daki esnafımızdan yapıyoruz ve 1 ay içinde ilçemiz esnaflarına 3.8 milyon TL ödeme yaptık. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz” dedi. 

30 BİN ÜCRETSİZ EKMEK EVLERE TEK TEK DAĞITILDI
Öte yandan Kahramankazan Belediyesi, hafta sonu getirilen sokağa çıkma yasağı boyunca, vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. İki gün boyunca ilçe halkına toplam 30 bin ücretsiz ekmek dağıtımı yapıldı. Vefa Sosyal Destak Grubu ile Belediye tarafından oluşturulan dağıtım ekipleri ekmek talebinde bulunan vatandaşların yardımına koştu. Ekmekler, ekipler tarafından ücretsiz olarak vatandaşların ayağına götürülerek teslim edildi.

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HER ALANDA SEFERBERLİK
Başkan Serhat Oğuz, koronavirüsle mücadelelerini her alanda sürdüreceklerini ifade ederek şunları söyledi: "Sokağa çıkma yasağı boyunca talep eden vatandaşlarımızın ekmek ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılandı. Ekiplerimiz, bizlere ulaşarak adreslerini veren hemşehrilerimize ekmeklerini evlerine teslim etti. Belediyemiz tarafından temin edilen günlük ekmekler ücretsiz olarak hemşehrilerimize ulaştırıldı."

ONLAR DA UNUTULMADI
Kahramankazan’da bu süreçte sokak hayvanları da unutulmuyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde cadde ve sokakların boş kalmasıyla sokakta ve doğada yaşayan sokak hayvanlarına aç kalmamaları için  belirli alanlara mama ve yem bırakılıyor. Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgını riskine karşı vatandaşların evlerinden çıkmaması sonrasında, sokakta ve doğada yaşayan hayvanların yiyecek bulmakta zorlanmamaları için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

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PSİKOLOJİK DESTEK VE DANIŞMA HATTI
Kahramankazan Belediyesi, "evde kal" çağrılarının ardından, kişisel izolasyona uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların kaygı düzeylerini dengelemek, bilgi kirliliği kaynaklı endişelerini gidermek ve psikolojilerini güçlü tutmalarını sağlamak amacıyla Psikolojik Destek ve Danışma Hattı’nı faaliyete geçirdi. İhtiyaç duyan vatandaşlar hattı aramaları halinde psikologlardan uzman desteği alabiliyor. Hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verecek hatta 0312 814 53 00 / 1382 ve 0530 548 38 92 numaralı telefonlar üzerinden ulaşılabilecek. Başkan Serhat Oğuz, bu zorlu süreci evlerinde geçiren vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Evlerinde olan vatandaşlarımıza ihtiyaç duymaları halinde online psikolojik destek hizmeti sunmak için bu hattın hayata geçirdik. Psikologlarımız size bir telefon kadar yakın” dedi. 

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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