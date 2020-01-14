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Kar geri dönüyor

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, yurdu terk eden kar yağışı bugün tekrar ülkeye dönüyor.
Kar geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre, doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçecek.

Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görülebilir.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında pek bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinde devam edecek. Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için gerekli uyarılar yapıldı.

VAN'DA EĞİTİME ARA

Van'ın 2 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Van'ın merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde de okullar bugün tatil edilmişti.

AĞRI'DA ULAŞIMA KAR ENGELİ

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Doğubayazıt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede, 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı. Kar yağışı, Ağrı'yı çevre illere ve İran'a bağlayan kara yolunda da etkili oldu.

Ağrı'dan İran, Van ve Iğdır kara yollarını kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.

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