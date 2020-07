Karakaş'tan sakal tıraşı, kalıcı makyaj uygulamasını serbest bırakın çağrısı

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarında halen yasak olan bazı uygulamaların hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiğini belirtti.

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, berberlerde jilet/ustura ile sakal ve saç tıraşının, kuaför ve güzellik salonlarında ise kalıcı makyaj, makyaj ve cilt bakımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı halen serbest olmadığını belirterek bu durumun hem esnafı hem de vatandaşı mağdur ettiğini söyledi. Karakaş, berber ve kuaför esnafına yönelik yapılan bazı açıklamaların, tüm esnafı virüs taşıyıcısıymış gibi gösterdiğini dile getirdi. Esnafın maddi olarak zor bir süreçten geçtiğini de ifade eden Karakaş, “Esnaf ve sanatkarımız en az iki asgari ücret oranında destek almalı.” dedi.

Berber ve kuaför esnaf ve sanatkarın koronavirüs salgınından en çok etkilenen meslek grubu olduğunu dile getiren Bayram Karakaş, “Türkiye, koronavirüs ile 21 Mart’tan itibaren mücadele etmeye başladı. Bu süreçten en çok etkilenen berberler, kuaförler ve güzellik salonları işletmecileri oldu. 21 Mart’tan itibaren yaklaşık iki ay kapalı olan dükkanlarımız 11 Mayıs’ta açıldı. Dükkanlarımızın kapalı kaldığı 50 günlük zaman diliminde esnaf olarak birçok beklentimiz oldu. Bu beklentilerimiz zaman zaman karşılık gördü, zaman zaman göremedi.” ifadelerini kullandı.



'EN AZ İKİ ASGARİ ÜCRET ORANINDA DESTEK ALMALIYIZ'

Berber ve kuaförlerin işlerinde düşüş yaşandığını da belirten Karakaş, “Koronavirüs sürecinde dükkanlar, yaklaşık iki ay kapalı kaldı. Sonrasında ise esnafımızın işleri kademeli olarak başladı ama işlerde düşüş yaşandı. Bu süreçte ilçe belediyeler ve büyükşehir belediyelerinin bir kısmı gerek maddi yönden destek oldular gerekse işletmelerimizin dezenfekte edilmesine katkı sundular. Biz bu süreç içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bir çalışmaya girdik, Sayın Bakan bizden bir rapor istemişti ve bizde devletten büyük bir beklenti içerisine girdik. Bu beklentimiz halen devam ediyor. Geri ödeme koşuluyla da olsa en az iki asgari ücret oranında esnaf ve sanatkarımızın desteklenmesini istiyoruz. 50 gün dükkanını kapatan esnafımız dükkanını açtıktan sonra da işlerini normal standartlara çıkartamadı ama bu süreçte elektriğini, suyunu ödedi. Kirasını ödemeye devam ediyor. Biz bu nedenle sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sesimizi duyurmak istiyoruz. Özellikle mücbir sebep nedeniyle kapatılan işletmelerde mağdur ve naçar kalan berber, kuaför, güzellik salonlarına maddi destek sağlanmalı.” diye konuştu.



'BERBER VE KUAFÖR ESNAFI VİRÜS TAŞIYICISIYMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ'

Berber, kuaförler ve güzellik salonu işletmelerinin kademeli olarak açılmasıyla birlikte Sağlık Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Akademisyenlerin berber ve kuaförlere yönelik açıklamalarda bulunduğunu ve televizyonda çeşitli kamu spotları çekildiğini ifade eden Karakaş, yapılan bazı açıklama ve kamu spotlarının esnafı virüs taşıyıcısıymış gibi gösterdiğini belirtti. Karakaş, “Bu durum berber, kuaför ve güzellik salonlarına karşı bir önyargı oluşmasına neden oldu. Halbuki biz devletin bizim önümüze koyduğu tüm kriterlere uyarak hizmet veriyoruz. Biz dükkanlarımızı 50 gün kapattık, ardından İçişleri Bakanlığı Genelgesi, Sağlık Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığının yönetmeliği ile biz bugüne kadar konulan tüm kriterlere uygun olarak hizmet veriyoruz. Öncelikle randevu sistemi, dezenfektan bulundurma mecburiyeti, maske kullanma zorunluluğu ve bununla birlikte dükkanlar içerisindeki sosyal mesafe kurallarına dikkat ediyoruz.” şeklinde konuştu.



'YASAKLANAN UYGULAMALAR SERBEST BIRAKILSIN'

Berber, kuaför ve güzellik salonları işletmecilerinin gerekli tedbirleri alarak ve belirlenen kuralları uygulayarak hizmet verdiğini ifade eden Karakaş, “Hizmetimize devam ederken de çeşitli noktalarda sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle erkek berberlerinde sakal tıraşının, kuaför ve güzellik salonlarında ise kalıcı makyaj, makyaj ve cilt bakımının serbest bırakılmaması büyük bir sorun. Biz sağlıkla içiçe olduğumuz için en hijyenik, en şeffaf çalışan meslek grubuyuz. Bu nedenle hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda bizim sesimizi duymasını istiyoruz. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken sakal tıraşı, makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı uygulamalarının serbest bırakılmasını bekliyoruz.” dedi.



'TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLER SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Esnafın her zaman hijyene dikkat ettiğini söyleyen Karakaş, koronavirüsle birlikte hijyen kurallarının artırıldığını ve tek kullanımlık ürünlerin kullanılmaya başladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Kullan at usturamız, sakal tıraşında kullanılan jellerimiz, dezenfekte edilmiş ürünlerle birlikte tek kullanımlık havlularımız, tek kullanımlık peçetemiz ve daha nice hijyenik ürünlerimizle hizmet veriyoruz. Bizim esnafımızdan hizmet alan kişilerin de tek kullanımlık ürünleri tercih etmesi lazım. Çünkü bu ürünler kişiye özel olduğu için sağlık açısından oldukça önem taşıyor. Ayrıca kişiye özel bu ürünler fazla maliyet getirmez ama kalite getirir. Kalitenin olduğu yerde de kimse ödeyeceği ücretten kaçmaz. Bu nedenle gerek sektörümüze hizmet edenler gerekse sektörümüzden hizmet alanlar, tek kullanımlık ürün kullanımına özen göstersinler. Artık hayatımızın her köşesinde kullan-at ürünler yer alacaktır.”



'ZAM YAPMADIK'

Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir zam olmadığını vurgulayarak, malzeme tedarikçilerinin zam yaptığını söyledi ve ekledi: “Malzeme tedarikçileri Kovid-19 süreciyle birlikte malzeme tedariğinde tedbirlerini almışlardı. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 11 Mayıs’ta maalesef berber, kuaför ve güzellik salonlarının malzeme tedariğini yapanlar, ürünlerine yüzde 40 zam yaptı. Biz 2020 fiyat tarifelerini çıkarttık, herhangi bir zam yapmadık. Tüm esnafımızın fiyat tariflerini almalarını tavsiye ettik. Malzeme tedarikçileri zam yaptı, berber, kuaför ve güzellik salonları olarak biz zam yapmadık.” şeklinde konuştu. Fiyat tarifelerinde ‘azami ve asgari hadler olsun’ diye mücadele verdiklerini de belirten Karakaş, “Azami hadler var, asgari hadler yok. Bu nedenle normal fiyat belirlendikten sonra esnaf asgari uygulamayı yapıyordu ki bu da yanlıştı. Bunun için fiyatı aşağı çekenler, merdiven altı üretilen ürünleri kullananlar, hijyen kurallarına uymayanlar, esnaf odasına kayıt olmayan kişiler, fiyat tarifelerinin önünü açıyordu. Halbuki, odasına kayıtlı olan, aidatını ödeyen, fiyat tarifesini alan hiçbir esnaf fiyatını aşağı çekmez. Hizmette ve kalitede yarışır.”



SALGINI HEP BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Türkiye’de koronavirüs salgının aşılmasında herkese sorumluluk düştüğünü hatırlatan Karakaş, “Sadece berber, kuaför ya da güzellik salonu değil, pazar yeri, cami, terzi, kafe ve düğün salonlarında alınacak önlemlerle bu salgını hep birlikte aşacağız. Bu nedenle hijyeni hiçbir şekilde elden bırakmamak ve sosyal mesafe kurallarına dikkat etmek gerekiyor.” dedi.