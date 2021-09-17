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Karar gözden geçirilmeli

Mil-Diyanet Sen, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, kendi sorumluluğundaki camilerde bulunan alttan ısıtma sisteminin kaldırılması için müftülüklere yazı gönderdiğini iddia ederek, “Kararı doğru bulmuyoruz, konu yeniden ele alınmalı” önerisinde bulundu.  
Karar gözden geçirilmeli

Mil-Diyanet Sendikası,  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, kendi sorumluluğundaki camilerde bulunan alttan ısıtma sisteminin kaldırılması, bundan sonra camilere alttan ısıtma sisteminin uygulanmaması konusunda il ve ilçe müftülüklerine resmi bir yazı gönderdiğini iddia etti.  

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“KALDIRILMASINI DOĞRU BULMUYORUZ”

Mil Diyanet Sen tarafından resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında yer alan il ve ilçelerdeki, mülkiyeti kendilerine ait camilerde yerden ısıtma sistemi yapılmaması, yapılmış olan yerlerden ısıtma sistemlerinin kaldırılması için il-ilçe müftülüklerine bir yazı göndermiş. Kış aylarına girdiğimiz bir dönemde, din görevlilerimizin daha şimdiden kara kara gelecek elektrik faturasını düşünürken, milletimizin dişinden, tırnağından arttırdığı yardım paralarıyla ve bin bir güçlükle yaptırdığı yerden ısıtma sistemlerinin sökülüp kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. (Diyanet İşleri) Başkanlığımız ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bu konuyu yeniden ele alarak, istişare ederek farklı bir çözüm yoluna gitmelidirler.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-


 

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