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Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü, muhtelif parsellerin taşınmaz değerlemesi için danışmanlık hizmeti alacak. İhaleye çıkıldı. İşte ihalenin detayları:
Karayolları Genel Müdürlüğü danışmanlık hizmeti alacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Karayolları 10 Bölge (Trabzon) Müdürlüğü dahilindeki Muhtelif Parsellerin Taşınmaz Değerlemesi Danışmanlık hizmet alımı yapacak.

Danışmanlık hizmeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.  

İhale ve teklif açma tarihi 04.03.2021.

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