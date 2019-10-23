Kardiyolog Doç. Dr. Berkay Ekici: Spor öncesi EKG şart

Kardiyolog Doç. Dr. Berkay Ekici, “Herkes düzenli spora başlamadan önce mutlaka EKG çektirmeli. Bilmediğiniz bir kalp rahatsızlığınız olabilir” dedi.

Kış aylarının yaklaşmasıyla pek çok kişi açık alanlardan spor salonlarına yöneldi. Ancak düzenli olarak yapılacak sporlarda kalbe büyük yük biniyor. Gazetemize konuşan Kardiyovasküler Akademi Derneği’nden Kardiyolog Doç. Dr. Berkay Ekici konuyla ilgili dikkat çekici uyarılarda bulundu. Düzenli spora başlamadan önce yaş fark etmeksizin herkesin mutlaka bir fiziki kalp muayenesi ve EKG çektirmesi gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Ekici, haftalık spor süresini de toplamda 150 dakika olarak yüzme, yürüyüş, hafif tempo koşu şeklinde önerdi.

DÜZENLİ SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE EKG ŞART

Doç. Dr. Ekici spora başlamadan ya da spor salonuna yazılmadan mutlaka kalp muayenesi ve EKG çektirilmesini söyledi. Doç. Dr. Ekici, “Öncelikle herkesin spor yapması öneriliyor ama mutlaka bir kardiyolog hekim tarafından görülmesi gerekiyor. Kişi spor yapmaya veya spor salonuna yazılmaya karar verdiyse mutlaka EKG çekilmesi gerekir. Eğer EKG’sinde şüpheli durum varsa 2 şey daha yapılabilir. Kişiye EKO ve efor testi yapılır. Kalp kapaklarına ve şüpheli bir damar darlığı var mı? ona bakılır” dedi.

SPORA BAŞLAMADAN ÖNCE BU HASTALIKLARA DİKKAT!

Spora başlamadan önce EKG ile anlaşılabilecek ve hayati risk taşıyan hastalıklara karşı uyaran Doç. Dr. Ekici şu bilgileri verdi:

Brugada Sendromu: Kişilerde gizli kalp hastalıkları olabilir ve bunlar genetik olabilir. Örneğin brugada sendromu genetik ritim bozukluğu dediğimiz bir hastalık olabilir. 20’li 30’lu yaşlarda spor esnasında ani ölümlere neden olabilir. Bir kişide bu hastalık varsa bunun mutlaka araştırılması gerekir.

HKMP Genetik Kalp Büyüme Hastalığı: Bu hastaların spor yapması kesinlikle önerilmez. Yani HKMP hastasının profesyonel sporcu asla olmaması lazım. Derecesine göre bazen hafif sporlar önerilebilir. Aksi takdirde spor sırasında ani ölümler meydana gelebilir.

ARVD Genetik Ritim Bozukluğu Hastalığı: Kalbin kalp kapağı darlığı (Aort Darlığı) olabilir. Kişi bunu bilmiyordur. Spor esnasında ani bayılma ya da ölümler meydana gelebilir. Dolayısıyla bu hastalıkların olmadığını bilerek spora başlamak lazım. Yani kişi muayene olacak ve EKG çektirecek.”

KİŞİNİN KALBİ NE KADAR HIZA DAYANIR

Sporun kalbe yük bindirdiğini ve atış hızını artırdığını belirten Doç. Dr. Ekici sözlerine şöyle devam etti:

“Bir kişi spor yaptığında hızlanır. Peki bir kişinin kalbi ne kadar hıza dayanır? koşu bandındaki aletlerde bu görülüyor. Bunu hızlıca hesaplayabiliriz. Kişinin yaşını 220’den çıkarıyoruz. Çıkan sonucu da 0,85 ile çarpıyoruz. Kabaca bir kişi spor salonunda koşuyor, yüzüyor ya da yürüyorsa bu çıkan sonuca kadar izin veriyoruz. Fazlasına sporcular çıkar ancak onlar hekim kontrolündedir.“

HER SPOR FAYDALI MI?

“Egzersizleri ezometrik ve ezotonik olarak ikiye ayırırız. Bir ağırlık alıyorsunuz itiyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bunlara izotonik denir. Ağırlık kaldırma, vücut geliştirme ancak bunlar kalbe yük bindiren sporlardır. Kalbe fayda değil kalbi büyüttüğü ve yorduğu için önerilmez. Onun dışında izometrik yani yüzme, hafif tempo koşma, yürüyüş bunlar esas önerdiğimiz sporlardır. Peki, bunun süresi ne kadar olmalı? Avrupa Kardiyoloji Cemiyeti’nin önerdiği rakam haftalık 150 dakikadır. Kişilere önerdiğimiz rakam budur.”

KAPLICAYA, SAUNAYA ve SPA’ya DİKKAT!

“Genellikle bu odalarda yapılacak tedavi öncesi bizlere kalp muayenesi yazısı gelir. Kişide kalp damar hastalığı, darlığı ya da tıkanıklığı varsa böyle sıcak ortamlara gittiğinde tansiyon dengesini bozacağı için başı dönüp düşebilir. Ya da hipertansiyon hastaları yine bu odalarda tansiyonu düşürdüğü için ciddi rahatsızlıklara sebep olur. Kişilerde kontrolsüz hipertansiyon varsa bu odalardaki sıcaklar beyin kanamalarına neden olabilir. Sonuç olarak kişiler bu odalara gitmeden önce mutlaka kardiyolog gözleminden geçmelidir.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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