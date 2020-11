Karısını 6 kez bıçaklayarak öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

FATİH'te 6 Mart'ta bir çocuk annesi eşi Pınar Baykan'ı 6 kez bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Erhan Baykan hakkında mahkeme, herhangi bir indirim uygulamadan "Kasten eşini öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Baykan getirildi. Müşteki ağabey Fatih Umay, annesi Nimet Umay ile Aile Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.



ANNEDEN TEPKİ: "NASIL BİR SÖZ SÖYLEMİŞ OLABİLİR Kİ ÖLÜMÜ HAK ETSİN?!"



Şikayetçi anne Nimet Umay, "Kızımı kaybettikten bir süre sonra eşimi de kaybettim. Kızım nasıl bir söz söylemiş olabilir ki ölümü haketsin?! Kendi kızına hasret kalacak. Öncelikle onun annesini koruması gerekirdi" dedi. Ağabey Fatih Umay da bir an önce karar verilmesini talep etti. Aile Bakanlığı ve şikayetçilerin avukatı, sanığın canavarca hisle öldürme saikiyle hareket ettiğini belirterek bu şekilde cezalandırılmasını talep etti.







SON SÖZÜNDE PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Sanık Erhan Baykan son savunmasında, "Benim hayalim bir yuvamın çocuğum olmasıydı. Bu hayalime kavuşmuştum. Kendimi iradeli bilirdim. Ancak bir anlık öfkeyle olay günü eşimin bana söylediği sözler üzerine kontrolümü kaybettim. Şu an eşimi kaybettim. Çocuğumu ne zaman göreceğim belli değil. Çok pişmanım" dedi. Son sözü sorulan sanık Baykan, "Pişmanım. Bir ömür boyu vicdan azabı çekeceğim" dedi. Sanık avukatı da "Kadın cinayetlerinden bahsediliyor ancak cezaların şahsiliği ilkesi mevcut olduğundan her olay kendi kapsamında değerlendirilmelidir. Biz olayı savunmuyoruz ancak savunma hakkı kutsaldır" diyerek olayda tasarlama olmadığını ve haksız tahrik unsurlarının bulunduğunu savundu.







MAHKEME TAKDİRİ İNDİRİM UYGULAMADI



Mahkeme heyeti, sanık Erhan Baykan'ı "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutuklukluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanığın olaydan sonraki tutum ve davranışları, sanığa indirim yapılması halinde üzerinde uslandırıcı sosyal etkisinin olmayacağı kanaatiyle takdiri indirim uygulamadı. Mahkeme delil olmadığı gerekçesiyle sanığa canavarca hisle ya da eziyet çektirerek öldürme suçuna ilişkin cezasının uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.







DURUŞMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTILAR



Duruşma çıkışında ağabey Fatih Umay, da sanık avukatının "olayın kadın cinayeti olmadığına" yönelik sözlerine tepki göstererek, "Gözümüz aydınlık bir şey yok. Kardeşimi, babamı kaybettim bu süreçte. Karar emsal olsun" dedi. Umay ailesinin avukatı, "Türk yargısı hiçbir indirim uygulamayarak bir daha hiçbir erkeğin yanına kar kalmayacağını bir kez daha vurgulamış oldu. Neredeyse sebebi olmayan bir şekilde öldürülmüş bir kadından bahsediyoruz. Sadece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. İçerideki insan artık medeni bir ölü. Dolayısıyla hiçbir erkek bir daha kadına el kaldırmaya, bir daha kadına şiddet uygulamaya cesaret etmemeli" dedi. Anne Nimet Umay ise "Kızına hasret yaşayacak. O benim kızımı benden aldı. Ben de onun kızını ondan alacağım" diye konuştu.



Umay ailesi adliye önünde de Kadın Meclisleri üyeleriyle birlikte dava hakkında açıklamalarda bulundu.









İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 7 yıldır evli olan ve 2 yaşlarında bir kızı olan maktul Pınar Baykan ile sanık Erhan Baykan'ın 6 Mart 2020 günü mutfakta tartışmaya başladıkları belirtildi. Sanığın ifadesinde, eşinin son zamanlarda kendisinden uzak durduğunu, eşinin telefonla oynadığını görünce kendisine tavır aldığını, tartıştıklarını, eşinin sabah da aynı tavrı sürdürdüğünü, "Sen git telefonunla ilgilen" demesi üzerine tartışmaya başladıklarını, patates doğrayan eşinin elinden bıçağı aldığını, itiş kakış şeklinde salona gittikleri, bu esnada bıçağın maktüle saplandığını söylediği anlatıldı. Sanığın eşi düştükten sonra doğranmış patatesleri, bıçağı ve üzerine bulunann kanlı poları poşete koyarak evden çıktığını ve evin 3-4 sokak altında bulunan çöp konteynırına attığını söylediğine iddianamede yer verildi. İddianamede, sanığın cinayetin ardından işyerine gidip hiçbir şey olmamış gibi çalıştığı ve eşinin cep telefonuna "Uzun zamandır birbirimize sarılamamıştık. İyi oldu" şeklinde mesaj atarak üzerinde şüphe görülmemesine çalıştığı da kaydedildi. İddianamede, sanığın ifadesinde, bir anlık öfkeyle bıçakladığını ve pişman olduğunu söylediği anlatıldı. İddianamede, sanık Erhan Baykan'ın "Eşe karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi. Ağabey Fatih Umay, babasının 6 Kasım'da olayın üzüntüsü sebebiyle vefat ettiğini de duruşmada söylemişti.