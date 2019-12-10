Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısındaki seracılar yer talep ediyor

Karşıyaka Mezarlığı’nın karşısında 25 yıldır faaliyet gösteren onlarca seracı, kiracı oldukları alana inşaat yapılacağı gerekçesiyle çıkarılmak isteniyor. Seracılar mağdur olmamak için yetkililerden bir an önce yer talep ediyor.

Yenimahalle’deki Karşıyaka Mezarlığı ’nın karşısında faaliyet gösteren yaklaşık 70 seracı , 25 yıldır kiracı oldukları alanlara inşaat yapılacağından dolayı bugünlerde bir bir işletmelerini kapatmak zorunda kalıyor. Arsaların yeni sahipleri tarafından bir an önce seralarını kaldırmaları istenen onlarca esnaf, bugünlerde kara kara düşünüyor. Seracılar mağdur olmamak için Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden veya Yenimahalle Belediyesi’nden elektrik, su ve altyapısı olan bir yer istiyor. Ankara’nın ve İç Anadolu bölgesinin çiçek ile ağaç ihtiyacının büyük bir kısmını buradaki seralardan karşılandığını belirten esnaflar, bu işletmelerin kapatılması ile sektörün ağır yaralar alacağını aynı zamanda 300’den fazla kişinin işsiz kalacağını kaydediyor.

GİDECEK YERİMİZ YOK

Gazetemize konuşan Karşıyaka’nın en eski seracılarından biri olan Cevdet Aydın, “Ankara’nın ihtiyacı olan çiçeklerin ve ağaçların büyük bir bölümünü buradaki seralar karşılamaktadır. Ama maalesef bu sektör de yavaş yavaş yok olmak üzere. Biz burada 25 yıldır kiracıyız. Bu alana arsaların yeni sahipleri tarafından inşaatlar yapılmaya başlandı. Pek çok esnaf arkadaşımız serasının kaldırmak zorunda kaldı. Şimdi bizim bulunduğumuz alanlara da inşaat yapılacakmış ve bizim de çıkmamız isteniyor. Seraları kaldırsak gidecek yerimiz yok, bu canlı çiçekleri bitkileri bir gün sulamasak ölür gider. Yetkililerden ve belediyelerden kiracıları olacağımız yer istiyoruz. Bize Yakacık’ı adres gösterdiler; ancak orada ne elektrik ne su var. Bu anlamda üyesi olduğumuz Ankara Çiçekçiler Odası ve Ankara Ticaret Odası’nın da bize destek olmasını bekliyoruz. Bizlere bu süreçte sahip çıkmadılar. Bizler üvey evlat gibiyiz” dedi.

SERACILAR YALOVA’YI ÖRNEK GÖSTERDİLER

Geçmişte aynı sorunların Yalova’da da yaşandığını hatırlatan Cevdet Aydın, “Yalova Valiliği, İl Tarım Müdürlüğü ve Çınarcık Kaymakamlığı el ele vererek Çınarcık’ta seracılar için yer istimlak edildi. Hiçbir seracı mağdur edilmedi. Biz de mağdur edilmek istiyoruz. Sayın Mansur Yavaş Başkanımızdan talebimiz Atatürk Orman Çiftliği’nde kiracı olmak istiyoruz. O bölgeye daha da bir renk katacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

SERALARIN YERİNE BETON

Alanda inşaat yapımına başlandığı için serasını kaldırmak zorunda kalan Selami Mutlu ise “Karşıyaka Mezarlığı 2. kapı karşısında çiçek seram vardı. Ama maalesef ‘bu alana inşaat yapılacak’ diye ben ve benimle birlikte 5 seracı geçtiğimiz günlerde boşaltmak zorunda kaldık. Defalarca her yere gitmemize rağmen kapılar yüzümüze kapandı. Sesimizin bir an önce duyulmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

GİDECEK BİR YER BULAMADIK

Bölgedeki mağdur bir başka esnaf Muharrem Atalay da, “Ben yaklaşık 25 senedir 1457. Sokak’ta seracılık yapmaktayım ve yanımda birçok insan çalıştı. Ama maalesef bu alana inşaat yapılacağından dolayı yerlerimizi boşaltmak zorunda kaldık. Başka bir yer de bulamadık. Bu süreçte perişan olduk. Yetkililerimizden yardım bekliyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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