AYDIN'ın Efeler ilçesinde, bir evde kaynak yaparken elektrik akımına kapılan Mehmet Can (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Osman Yozgatlı Mahallesi 1250 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Can, evin bahçesinde kaynak yapmaya çalışırken, kaynak makinesinde elektrik kaçağı meydana geldi. Akıma kapılan Can, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Can, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Can'ın yakınları yasa boğulurken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.