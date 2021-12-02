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Kayseri Büyükşehir’den kiralık dükkan

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 6 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecek. Belediye kira işlemi için ihaleye çıktı. İhale detayları haberimizde:
Kayseri Büyükşehir’den kiralık dükkan

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 6 adet dükkan 3 yıllığına kiraya verilecek. 

Belediye kira işlemi için ihaleye çıktı. 

İhale ve Teklif Açma Tarihi 14.12.2021 olarak ilan edildi. 

Dükkanların 3 yıllık kira ücreti muhammen bedelleri 300 bin ila 450 bin TL arasında değişiyor. 

Kayseri Büyükşehir’den kiralık dükkanların listesi ve ihale detayları için TIKLAYIN

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