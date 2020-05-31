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Kayseri'de otomobilli düğün

Kayseri'de koronavirüs tedbirlerine uyan bir çift, davetlilerin otomobilleri ile katıldığı düğün yaptı.
Kayseri'de otomobilli düğün

Kayseri'de Kemal Kaygın ve Kübra Emiroğlu çifti yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, davetlilerin otomobilleriyle katıldığı düğün ile evlendi.

Kovid-19 salgını nedeniyle kalabalık etkinliklerin kısıtlanması nedeniyle düğünlerini yapamayan Kemal ve Kübra çifti arkadaşları ve yakınlarının katılımı ile arabalı düğün yapmaya karar verdi.

DAVETLİLER OTOMOBİLLERİYLE KATILDI

Talas ilçesinde düğün yapmak için Kayseri Valiliğinden izin alan çift, kendileri için açık alanda kurulan sahnede ilk danslarını yapıp müzik eşliğinde oynadı. Davetliler ise sosyal mesafe kuralına uyarak düğünü otomobillerinin içerisinden takip etti.

Sembolik düğün pastalarını da kesen genç çiftin mutlu günlerine otomobillerinden şahitlik eden arkadaşları korna çalarak mutluluklarını paylaştı.

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