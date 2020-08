Kazalarla bilinen Anıt kavşağına önlem talebi

Ankara-Çankırı yolunun Akyurt ilçe merkezi girişinde sıkça trafik kazası yaşanan kavşağın son kurbanı 23 yaşındaki bir genç oldu. Anıt kavşağı olarak da bilinen noktada, Karayolları’nca planlanan köprülü kavşak projesi bir an önce başlatılması isteniyor.

Ankara-Çankırı karayolunun Akyurt ilçe merkezi girişindeki sıkça trafik kazası yaşanan kavşağın son kurbanı 23 yaşındaki Semih Saygı adlı bir genç oldu. Hayalleri yarım kalan Semih Saygı, bir önceki akşam motosikleti ile seyir halindeyken Çankırı Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan TIR’ın altında kalarak can verdi. Anıt kavşağı olarak da bilinen noktada beton mikseri ile otomobil çarpışması sonucu geçtiğimiz yıllarda beş kişi hayatını kaybetmiş bir kişi de yaralanmıştı.

“PLANLANAN KÖPRÜLÜ KAVŞAK PROJESİ BAŞLATILSIN”

Söz konusu kavşakta son yıllarda ölümlü kazaların yaşanması bölgedeki vatandaşları isyan ettirdi. Soruna acilen bir çözüm bulunmasını isteyen Akyurtlu vatandaşlar, kavşakta yeni kazaların meydana gelmemesi için bölgede önlem alınmasını istiyor. Kazaların sıkça yaşandığı noktada Karayolları Genel Müdürlüğü’nce köprülü kavşak projesinin planlandığını hatırlatan vatandaşlar, planlanan çalışmanın bir an önce başlatılmasını talep ediyor.

“DAHA KAÇ CAN YANACAK?” DİYE SORDULAR

Kavşağın daha fazla cana mal olmaması gerektiğini kaydeden Akyurtlular, “Anıt kavşağında geçtiğimiz senelerde 5 can yitirmiştik. Kavşağa çözüm bulunmadı ve bugün genç bir gencimiz daha o kavşakta kurban gitti. Sanayi bölgesi olduğu için yük kamyonlarının yoğun olarak kullandığı Çankırı yoluna bir çözüm bulunmuyor. Daha kaç can yanacak!” diye haykırdı.

TRAFİK IŞIKLARININ SORUNLU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Bölgeye yakın bir noktada çalışan Fatih Çiftçi adlı bir vatandaş, kavşakta sürekli kaza tehlikesi atlattığını gazetemize anlatarak, “Ayda birkaç kez orada maddi hasarlı kazalar meydana geliyor. Geçtiğimiz yıllarda ciddi can kayıpları da yaşandı. En son genç bir kardeşimiz vefat etti. Ankara istikametinden Çankırı’ya doğru giden araçlar hızla gidiyor. Orada trafik ışıkları var ama kırmızıdan yeşile bir anda geçiyor sarı ışıkta bekleme zamanı hiç yok gibi. Sürücülerde buna da genelde dikkat edilmiyor. Bu durumu iyi bilmeyen kişiler kazaya neden oluyor. Ben de aynı noktada sürekli kaza tehlikesi atlatıyorum. Bir an önce orada önlem alınmalı. Köprülü kavşak projesi başlatılmalı ya da trafik ışıklarına bir düzenleme yapılmalı” ifadelerini kullandı.

