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Kazandıran Dönüşüm Mobil Çocuk Oyunu, eğlendirerek öğretecek

Yenimahalle Belediyesi’nin, ödüllü sıfır atık projesi “Kazandıran Dönüşüm Mobil Çocuk Oyunu” çocuk ve gençlere geri dönüşümün önemini eğlendirerek öğretecek. 
Kazandıran Dönüşüm Mobil Çocuk Oyunu, eğlendirerek öğretecek

Yıl sonuna kadar yazılımı tamamlanacak olan oyun, akıllı telefonlara indirilerek veya belediyenin web sitesinde yer alan link üzerinden oynanabilecek. 

7-18 yaş aralığındaki tüm çocukların severek oynayacağı oyun ile çocuklara; erken yaşta atık biriktirme ve geri dönüşümünü sağlama bilinci aşılanacak. 

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Eğlenirken öğrenecekler
Stilize edilmiş bir mahalle haritası üzerinde oynanacak mobil oyunda; oyuncu, harita üzerinde Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden hareket edecek bir kamyonu sürerek, belirlenen güzergâhtaki ev, iş merkezi, hastane, okul, market gibi atık toplama noktalarına ulaştıracak. Burada amaç; çocuklara her yerden atık oluşabileceğini göstermektir. Atık toplama noktasına başarıyla ulaşan oyuncu, burada biriken farklı türdeki atıkları ayrıştıracağı çeşitli mini oyunlarla karşılaşacak. Oyuncuya arka arkaya içinde çöpe atılabilecek ve atılamayacak cisimlerin olduğu kartlar hızla gösterilecek ve oyuncunun bunlarla ilgili yapılacak işlemi çöpe at, geri dönüşüme yolla, çöpe atılmaz gibi seçenekleri seçmesi istenecek. Atıkların toplanması tamamlandıktan sonra kamyonun doluluk oranına göre Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne yükünü boşaltmak üzere geri dönmesi veya sonraki hedefe gitme kararı oyuncuya ait olacak. Kamyonda yer olduğu müddetçe atık toplama oyunu sürdürülebilecek, eğer kamyonda yeterli yer kalmadıysa artık atık toplanamayacak. Oyuncular belli puanlara ulaştıklarında çeşitli rozetlerle ödüllendirilerek terfi alacak. Oyuncular aldıkları rozetlerle kamyonlarının depolama kapasitelerini ve hızlarını arttırabilecek. Her günün sonunda puanlar hesaplanarak günün şampiyonu seçilecek.

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Tüketmek için yaşıyor, yaşamak için tüketiyoruz
Çevre ile ilgili yapılan proje ve çalışmalarda amaçlarının çevre kirliliğini azaltmak, sürdürülebilir bir çevre politikası yürütmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak olduğunu kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Dünya üzerinde yaşanan hızlı nüfus artışı, insanların tüketime, israfa dönük bir yaşam şeklini benimsemeleri, sanayileşme, kentleşme oranlarının artması yaşadığımız bu küreye kaldıramayacağı bir yük yüklememize sebep olmaktadır. İnsanlar tüketmek için yaşıyor, yaşamak için tüketiyor. Bu sebeple, dünyada yaşam devam ettiği müddetçe insanlar tüketecek ve atıklar oluşacaktır. Bizlere düşen ise oluşan bu atıkları en düşük seviyede tutarak yönetimini sağlamaktır” dedi.

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