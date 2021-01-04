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Kazanlılara rekor maske dağıtıldı

Kahramankazan Belediyesi, korona virüsle mücadelede büyük bir başarıya imza atarak, 55 bin nüfuslu ilçede 500 binden fazla maske dağıttı. 
Kazanlılara rekor maske dağıtıldı

Korona virüsle mücadelede belediyeler gayretli çalışmaları ile dikkat çekerken, Kahramankazan’da ücretsiz maske dağıtımında örnek bir başarıya imza atıldı. Serhat Oğuz yönetimindeki Kahramankazan Belediyesi ilçede maske dağıtmadığı tek bir vatandaş bırakmadı. Belediye 55 bin nüfuslu ilçede 500 binden fazla maske dağıtarak, 7’den 70’e her bir vatandaşa ortalama 10’ar adet maske hediye etmiş oldu. 

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BELLİ NOKTALAR İLE TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANILDI
Kahramankazan Belediyesi korona virüsle mücadele kapsamında, maske kullanımını artırmak için 55 bin nüfuslu ilçede vatandaşlara ücretsiz olarak 500 binden fazla maske dağıttı. İlçenin en kalabalık noktaları olan Salı Pazarı, belediye önü, Akıncı Mahallesi, Kahramankazan MTA Lisesi önü ve Sağlık Parkı girişinde stantlar kurarak, maskeleri vatandaşlarla buluşturdu. Maskelerin bir kısmı da Büyükşehir Belediyesi Özel Toplu Taşıma esnafı ile dolmuşçu esnafına aracılığı ile dağıtıldı. 

MASKELERİ KENDİSİ ÜRETİYOR
Kahramankazan Belediyesi, halka ücretsiz dağıttığı bu maskelerin üretimi ne kendisi yapıyor. İlçe halk eğitim merkezinde atölyeler kuran belediye, maskelerin üretimini burada gerçekleştirdi. Atölyelerde maske üretimi ihtiyaca göre sürüyor. 

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HER 2 KİŞİDEN 1 KİŞİYE HİJYEN SETİ
İlçede ayrıca her 2 kişiden bir kişiye denk gelen 22 bin 500 adet hijyen paketi hediye edilirken, ihtiyaç sahibi ailelere 7 bin gıda kolisi dağıtıldı.

TEK BİRİNİ BİLE YALNIZ BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediye olarak başından itibaren koronayla mücadele kapsamında topyekûn bir yardım seferberliği yürüttüklerine dikkat çekerek “Kahramankazanımızda 55 bin nüfuslu büyük bir aileyiz. Ailemizin hiçbir ferdini bu süreçte yalnız bırakmadık. Kahramankazanımızda yaşayan değerli kardeşlerim bilmelidir ki, tüm imkânlarımızla onların yanındayız. Değerli kardeşlerim yine bilmelidir ki, Kahramankazan Belediyesi bu zorlu süreç bitene kadar her zaman vatandaşlarının yanında olmayı sürdürecektir. 2020 boyunca onları yalnız bırakmadık, bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız. Belediyemizin tüm imkanlarını hizmetkârı olduğumuz değerli hemşehrilerimiz için sonuna kadar kullanmaya devam edeceğiz. Her ailemizin her vatandaşımızın bu imkânları ayaklarına kadar götüreceğiz” dedi.

İLKSAYFA- MERT YILMAZ

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