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Keçiören Belediyesi, hareketli yaşama teşvik etmek için parklarda spor etkinliği başlatıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok etkinliği Twitter hesabından, “Haydi Keçiören' im! Hafta sonları sağlık için parklarda buluşalım! Yürüyüş, zumba, step, pilates! Bekliyoruz!” sözleriyle duyurdu.
Keçiören Belediyesi, hareketli yaşama teşvik etmek için parklarda spor etkinliği başlatıyor

Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikle her hafta sonu 10.00 -12.00 saatleri arası spor yapmak isteyenler buluşacak. Çiçekli, Cengiz Aytmatov, Bademlik, Atatürk Bahçesi Botanik Parkı, Abay İbrahim Kunanbay parklarında step, aerobik, zumba, pilates eğitmenleri vatandaşla birlikte spor yaparak, hareketli yaşama teşvik edecek.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören’in parklarının yürüyüş ve spor için gerekli donanımlara sahip olduğuna ve konforuna dikkat çekerek, “Sağlıklı ve konforlu bir yaşam için spor önemli, kötü alışkanlıklardan korunmak için spor önemli. Her gün bir saatimizi spora ayıralım, sağlığımıza ayıralım, her gün spor yapanın hastaneyle işi olmaz, spor yapan hastaneye gitmez, spor yapan tembel olmaz” dedi.


 

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