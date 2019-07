Keçiören Belediyesi 14 yeni aracı daha filosuna kattı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Daha iyi hizmet vermek için araç filomuzu büyütüyoruz. Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

FARKLI HİZMETLER İÇİN 80 YENİ ARAÇ

Keçiören Belediyesi araç filosuna son olarak 3 adet 4 tabutlu soğutmalı cenaze aracı, 1 adet sepetli platform, 9 adet kamyonet, 1 adet panelvan ekledi. Ayrıca 44 adet çöp kamyonu, 4 adet arazöz su tankeri, 9 adet tır, 1 adet vidanjör, 8 adet vakumlu yol süpürme aracı da yakın zamanda araç filosuna katılacak, böylece yeni alınan araçların sayısı 80’i bulacak.

DAHA İYİ VE DAHA HIZLI HİZMET

Araç filosunu her geçen gün aldığı araçlarla da gençleştiren Keçiören Belediyesi, böylece hizmetin standartlarını yükseltmeyi sürdürüyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok araç alımı ile ilgili şunları söyledi:

"Kurumsal kapasiteyi artırarak altyapımızı sağlamlaştırmak bizim kaliteli hizmetimizin temel anahtarıdır. Keçiören bildiğiniz gibi Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri arasında yer alıyor, biz de ilçemiz sınırları içerisindeki her sokak ve mahalleye hizmet götürmek için dinamik ve hızlı olmak durumundayız. Bu nedenle hem araçlarımızı gençleştiriyor, hem de yeni araçlarla her yere hizmet götürmeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza daha iyi hizmet vermek için araç filomuzu büyütüyoruz. Keçiören’imize hayırlı uğurlu olsun."