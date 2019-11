Keçiören'de her salı günü halk toplantısı gerçekleştiriliyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Benim için her Keçiörenli değerli ve öncelikli. Katılımcı ve şeffaf anlayışla vatandaşlarımızı da şehrin yönetimine dahil ederek, Keçiören’i birlikte yönetiyoruz” dedi.

Keçiören Belediyesi Başkanlık makamında her Salı günü 11.00 -14.00 saatleri arası gerçekleşen halk gününde başkan yardımcıları da hazır bulunarak vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini tek tek not alıyor. Engelli, hamile ve yaşlılara öncelik tanınan halk gününde her vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Turgut Altınok, sorunların hızlı bir şekilde çözüldüğüne dikkat çekerek, “Benim için her Keçiörenli değerli ve öncelikli. Katılımcı ve şeffaf anlayışla vatandaşlarımızı da şehrin yönetimine dahil ederek, Keçiören’i birlikte yönetiyoruz. İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları, kamu kuruluşu, siyasi parti ve üniversite temsilcileri ile esnaf gruplarımızın yer aldığı ‘Kent Konseyi’mizi de kurduk” hatırlatması yaptı.

“KENT KONSEYİMİZ İLE ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNİ YÖNETİYORUZ”

Kent Konseyi vasıtasıyla ortak akılla kentin kalkınması, önceliklerin belirlenmesi, ortak projelerin geliştirilmesine katkı sunulacağını belirten Altınok, “Vatandaşımızı yönetime dahil etmek, fikirlerinden istifade etmek ve problemlerini daha hızlı çözmek, daha yaşanabilir, daha güzel bir kenti hep birlikte inşa etmek için Kent Konseyimiz çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Her mahallemiz, her sokağımızla bağlantı içinde olacak, belediyenin elinin her yere uzanmasını sağlayacağız. Amacımız problemlerin minimuma indirilmesi, çünkü biz sadece bugünü değil geleceği yönetiyoruz” diye konuştu.

Çikolata ve kolonya ikram edilen vatandaşlar taleplerini dile getirdikten sonra servisle evlerine kadar bırakılıyor.