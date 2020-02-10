Keçiören'deki otopark sorununa neşter

Keçiören ilçe merkezindeki düzensiz otopark sorununun önüne geçmek ve bu nedenle oluşan trafik yoğunluğunu bir nebze önlemek için belediye tarafından 400 araçlık bir kapalı otopark inşa ediliyor.

Keçiören ilçe merkezindeki düzensiz otopark sorununun önüne geçmek ve bu nedenle oluşan trafik yoğunluğunu bir nebze önlemek için belediye tarafından 400 araçlık bir kapalı otopark inşa ediliyor. Belediye tarafından işletilecek otoparkın hizmete girmesini vatandaşlar ve araç sahipleri dört gözle bekliyor.

Turgut Altınok başkanlığındaki Keçiören Belediyesi, yıllardır arapsaçına dönen ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve otopark sorununa çözüm üretmek için belediye hizmet binasının bitişiğindeki dev alanda kapalı otopark yapımına başladı.

İLÇE MERKEZİNDEKİ TRAFİĞİ RAHATLATACAK

Üç katlı ve 400 araç kapasiteli olarak inşa edilecek kapalı otoparkın yaz aylarına doğru tamamlanması bekleniyor. İşletmesi Keçiören Belediyesi tarafından yapılacak kapalı otoparkın hizmete açılmasıyla kamu kurumları ile özel işletmelerin yoğunlukta olduğu ilçe merkezindeki ana caddelere gelişi güzel edilen parkların önüne geçilerek, trafik yoğunluğunun ve otopark sorununun büyük ölçüde çözülmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en kalabalık ikinci ilçesi Keçiören'de otopark yetersizliğinden dolayı araç sahipleri ana caddelere dahi araçlarını park ediyor; bu durum trafiğin aksamasına neden oluyor.

İLÇE HALKI: GEÇ KALINMIŞ BİR PROJE

Mülkiyeti belediyeye ait olan alanda belediyenin öz kaynakları ile yapımına başlanan kapalı otopark projesi, Türkiye'nin en kalabalık ikinci ilçesi unvanına sahip Keçiören'de, önemli ancak çok geç kalınmış bir yatırım olarak görülüyor. Görüştüğümüz ilçe sakinleri ve bölgedeki işletmeciler, "Keçiören ilçe merkezindeki trafik yıllardır arapsaçını andırıyor. Aracımızı park edecek yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Belediyeye, kaymakamlığa ya da ilçe merkezine işini halletmeye gelen çoğu araç sahibi ana caddelere aracını park ediyor, bu durum da trafiğe neden oluyor. İnşallah geç kalınmış bu projenin tamamlanması ile trafik ve otopark sorunu ortadan kalkacak, herkes rahat nefes alacak. Sayın Turgut Altınok'a bu projeden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

AKlLLI OTOPARK OLACAK

Kapalı otopark projesi, çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarıyla birlikte 11 bin 68 metrekarelik bir alana sahip olacak. Üç katlı inşa edilecek 400 araç kapasiteli otopark projesinde engelliler için de 14 araçlık park alanı bulunacak. Akıllı sistemlerle sahip olacak otoparkta elektronik “Dolu-Boş” sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen araç sahipleri kaç araçlık park alanı olduğunu görebilecek. Giriş ve çıkışı ayrı yönlerden yapılacak otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da bulunacak. Öte yandan 3 katlı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Havuz, vatandaşlara görsel bir şölen sunacak.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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