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KEDEM Kurs Merkezi’nde velilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor

Keçiören Tepebaşı Mahallesinde 850 öğrenciye YKS ve LGS’ye yönelik hazırlık eğitimi veren KEDEM Kurs Merkezi’nde velilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor.
KEDEM Kurs Merkezi’nde velilere yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştiriliyor

Uzman eğitimcilerin her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği toplantıda, öğrencilerin okul ve kurs merkezinde başarı gösterdiği veya başarısız olduğu dersler masaya yatırılıyor. Sıvana girecek öğrencilerin deneme sınavlarına ilişkin de detaylı analizler yapılarak konuya ilişkin veliler bilgilendiriliyor. Rehberlik eğitimi de veren kurs merkezinde her bir öğrenci için ayrı ayrı psikolojik destek programları uygulanıyor. 
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, KEDEM Kurs Merkezi uzman eğitimcileri tarafından velilere yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarıyla her bir öğrencinin ilgi ve yeteneğine göre hedef belirlendiğini belirterek, “Her şeyin temelinde eğitim var. Eğitim konusunda sorunlarını çözemeyen milletler muvaffak olamazlar. Biz de kaliteli bir eğitim için gençlerimize hizmet veren kurs merkezlerimizde velilerimizi de bilgilendiriyor, geleceğimiz olan gençler için hedef belirliyoruz” dedi.

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 “MÜREFFEH TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞMAK TEMEL GÖREVİMİZ”

Başkan Altınok, ayakları üzerinde duran onurlu Türkiye için herkesin sorumlulukları olduğunu vurgulayarak, “Ecdadımız bize dünyanın en güzel coğrafyasını bıraktı, dünyada olan her şeyin yüzde 80’i bizde var. Bize düşen üretmek, çalışmak ve gelişmek için geleceğimiz olan çocuklarımızı yetiştirmek. Her Türk çocuğunun ülkesine borcu var. Güçlü, büyük, müreffeh Türkiye için çalışmak hepimizin temel görevidir” ifadelerini kullandı.  

KEDEM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARI ARTTI

KEDEM Kurs Merkezi’nde uzman eğitimciler tarafından bilgilendirilen ve rehberlik desteği verilen veliler de Başkan Altınok’a eğitime verdiği destek için teşekkür ederek, “KEDEM Kurs Merkezi’ndeki öğrencilerimizin emin ellerde olduğunu biliyoruz. Kurs merkezinde eğitim veren öğretmenlerin sınavla ve liyakat usulüne göre seçilmiş olması bizleri mutlu ediyor. Çocuklarımızın özellikle okulda, özellikle de matematik dersinde başarıları arttı. Başkanımıza ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.
 

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