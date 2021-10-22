Kendi Elektriğini Üretecek

Keçiören Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda temelleri atılan Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi’nin yapımı hummalı bir çalışmayla devam ediyor. Merkez, GES ile kendi enerjisini üretecek.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sancaktepe Mahallemizde güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkânı sunacak olan kapalı pazar yeri ile çok amaçlı kültür merkezimizi çok kısa sürede tamamlayarak hizmete açacağız. Böylece şehrimize 12 milyon TL değerinde yeni bir gerdanlık kazandırmış olacağız.” dedi.

Temelleri Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok tarafından atılan 12 milyon TL’lik yatırım değerine sahip tesis tamamlandığında hem pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Çatasında yer alacak olan güneş enerjisi panelleriyle elektrik de üretecek olan çok amaçlı merkez kendine yetebilen özelliğiyle örnek bir eser olacak.

Sancaktepe Kapalı Pazar Alanı ve Kültür Merkezi’nin esnaflara ve alışveriş yapan vatandaşlara nezih bir ortam sunacağını söyleyen Başkan Altınok, “Kışın pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın üşümeyeceği, yazın da serin bir ortam sunan pazar yerimiz ve çok amaçlı kültür merkezimizi inşallah yakın zamanda hizmete açacağız. Sancaktepe Mahallemizin yollarını da havaalanı gibi yaptık. Şehrimizin her noktasına ihtiyaca göre eşit hizmet götürmeye devam edeceğiz.” dedi.