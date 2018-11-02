Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi

Ne iş yaptığı belirsiz, magazin objesi Kerimcan Durmaz adlı sözde “sosyal medya fenomeni”nin çılgın yaş günü partisinde, başörtülü kız kardeş dikkat çekti.

Ne iş yaptığı belirsiz, magazin objesi Kerimcan Durmaz adlı sözde “ sosyal medya fenomeni ”nin çılgın yaş günü partisi nde, başörtülü kız kardeşi dikkat çekti.

Malum medyanın boy boy resimler eşliğinde aktardığı habere göre, “sosyal medya fenomeni” Kerimcan Durmaz, People İstanbul’da 24. yaş günü partisi verdi. Partiye Bülent Ersoy, Deniz Seki, Fatih Ürek, Demet Akalan, Özlem Yıldız gibi ünlüler akın etti. Kerimcan’a toplam fiyatları 300 bin TL’yi aşan hediyeler verildi.

Gecede Kerimcan’la birlikte katılan başörtülü bir kadın dikkat çekti. Bu ismin Kerimcan’ın türbanlı ablası Serap Akbudak olduğu öğrenildi.

Kerimcan, geçtiğimiz aylarda da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkmış, Kerimcan’ı izleyenler arasında anne babası Hülya-Vedat Durmaz, ablası Serap Akbudak ve anneannesi Gülşen Kelebek de yer almıştı.

Kerimcan’ın sözde gösterisinde en ön sıraya oturtulan başörtülü anneannenin utangaç bakışları "Nineye Kerimcan zulmü" olarak yorumlanmıştı. Kerimcan'ın başörtülü ablası da hal ve hareketleri ile dikkat çekmişti.

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