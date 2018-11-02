  • BIST 93.369
  • Altın 217,102
  • Dolar 5,4666
  • Euro 6,2504
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 19 °C
»

Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi

Ne iş yaptığı belirsiz, magazin objesi Kerimcan Durmaz adlı sözde “sosyal medya fenomeni”nin çılgın yaş günü partisinde, başörtülü kız kardeş dikkat çekti. 
Kerimcan ve başörtülü kız kardeşinden çılgın yaş günü partisi

Ne iş yaptığı belirsiz, magazin objesi Kerimcan Durmaz adlı sözde “sosyal medya fenomeni”nin çılgın yaş günü partisinde, başörtülü kız kardeşi dikkat çekti. 

Malum medyanın boy boy resimler eşliğinde aktardığı habere göre, “sosyal medya fenomeni” Kerimcan Durmaz, People İstanbul’da 24. yaş günü partisi verdi. Partiye Bülent Ersoy, Deniz Seki, Fatih Ürek, Demet Akalan, Özlem Yıldız gibi ünlüler akın etti. Kerimcan’a toplam fiyatları 300 bin TL’yi aşan hediyeler verildi.

Gecede Kerimcan’la birlikte katılan başörtülü bir kadın dikkat çekti. Bu ismin Kerimcan’ın türbanlı ablası Serap Akbudak olduğu öğrenildi. 

Kerimcan, geçtiğimiz aylarda da Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkmış, Kerimcan’ı izleyenler arasında anne babası Hülya-Vedat Durmaz, ablası Serap Akbudak ve anneannesi Gülşen Kelebek de yer almıştı.

Kerimcan’ın sözde gösterisinde en ön sıraya oturtulan başörtülü anneannenin utangaç bakışları "Nineye Kerimcan zulmü" olarak yorumlanmıştı. Kerimcan'ın başörtülü ablası da hal ve hareketleri ile dikkat çekmişti. 

kerim-3.jpg

Gazeteilksayfa.com

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öz: Çalışma hayatında sosyal diyalog şart02 Kasım 2018 Cuma 00:37
  • Alman Gözünden Türk kadını02 Kasım 2018 Cuma 00:25
  • Eskişehir'de kumar operasyonu: 23. kez gözaltına alındı01 Kasım 2018 Perşembe 14:46
  • AK Parti Milletvekili Barış Aydın Ankara Büyükşehir adaylığına talip oldu. Peki, Barış Aydın kimdir?01 Kasım 2018 Perşembe 11:17
  • Yumurta, tereyağı ve peyniri evde üretmek mümkün mü?01 Kasım 2018 Perşembe 00:35
  • 10 adet şiir kitabı 1 TL, 10 kitap alana ise %50 indirim01 Kasım 2018 Perşembe 00:30
  • 50 yıllık halıcıdan öneri: 81 ile tezgah kuralım01 Kasım 2018 Perşembe 00:25
  • Ankara'da bağımsız aday Cemil Yanık'tan herkese ev vaadi31 Ekim 2018 Çarşamba 00:50
  • Ahmet Koç: Dernekler, köprü görevi görüyor31 Ekim 2018 Çarşamba 00:46
  • 19 Mayıs Stadının yıkımı devam ediyor31 Ekim 2018 Çarşamba 00:26
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti