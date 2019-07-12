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Kick Boks Türkiye Şampiyonu Keçiören’den

Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda yıldız erkekler müsabakalarında tüm rakiplerini  nakavt ederek Türkiye  Şampiyonu olan Bağlum Spor Kulübü sporcusu Yakub Alperen Kaysi, Turgut Altınok’u ziyaret etti. 
Kick Boks Türkiye Şampiyonu Keçiören’den

Başkan Altınok, “Keçiören’imizin ve Ankara’mızın gururu Bağlum Spor Kulübümüzün şampiyon kick boksçuları, tekvandocuları ve birbirinden kariyerli antrenörleri madalyalarını da alarak ziyaretimize geldi. Keçiören, spor ve sporcu kenti olmayı emin adımlarla sürdürecek” dedi.

SPORCULARIMIZIN GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM

Türkiye'nin 81 ilinden 3 bin 500 sporcunun katıldığı Erzurum Palandöken’deki Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Keçiören Belediyesi Bağlum Spor Kulübü sporcularından Yakub Alperen Kaysi, yıldız  erkekler 32 kilogramda Türkiye  Şampiyonu olurken, büyük erkekler 51 kilogram K-1 rulesde ise Mehmetcan Kaysi Türkiye 3’üncüsü oldu. Şampiyonluğun ardından spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok’a teşekkür ziyareti gerçekleştiren şampiyon sporcular ve Bağlum Spor Kulübü antrenörleri, madalyalarını Başkan Altınok’a taktim etti. Başkan Altınok da her bir sporcuyu ayrı ayrı tebrik ederek, “Keçiören’imizi ve Başkent’imizi Erzurum’daki şampiyonada ve Türkiye’deki birçok turnuvada temsil eden sporcularımızı, antrenörlerimizi ve yöneticilerimizi kutluyorum. Şampiyonluk rüzgârını Keçiören’imizde estiren her bir sporcumuzun gözlerinden öpüyorum” dedi. 

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ÇOCUKLARIMIZIN HER BİRİ BİR MARKA OLACAK

Başkan Altınok makamında misafir ettiği sporcularla ve antrenörlerle gerçekleştirdiği sıcak sohbet sırasında bazı hatırlatmalarda bulunarak şunları söyledi:
“Ülkemizin ve devletimizin her anlamda geleceği çocuklarımız ve gençlerimizdir. Sporda, siyasette, bürokraside ve birçok alanda ülkemizin geleceğini çocuklarımız inşa edecek. Çocuklarımızın her biri birer Türk bayrağıdır. Hedefi olmayanın başarısı olmayacağı gibi başarıya inanmayanın da hedeflerine ulaşması mümkün değildir. İnanmak başarmanın yüzde ellisidir. Çocuklarımızın her biri bir marka olacak, birbirlerine benzemeyecek, kendi isimleriyle kendi başarılarını elde edecekler. Ayrıca başarıda özgüven de çok önemlidir. Heyecanı bir kenara bırakıp vatanım, devletim, milletim ve iman gücüm diyerek yollarına öyle devam edecekler. Atatürk ne diyor, ‘Bir Türk dünyaya bedel’. Bu rastgele söylenmiş bir laf değil, kendimizi muhakkak keşfetmemiz gerekiyor.” 


 

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