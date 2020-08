Kiralık bisiklet hizmetine yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açılışı gerçekleştirilen “30 Ağustos Zafer Parkı”nda kiralık bisiklet hizmetine 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

AŞTİ’nin yanında yer alan ve açılışını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yaptığı “30 Ağustos Zafer Parkı”nda başlatılan bisiklet kiralama hizmeti büyük ilgi görüyor.

Başkent’te bisiklet sporunu sevdirmek amacıyla başlatılan uygulama sonrası Başkentlilerin ziyaret ettiği rekreasyon alanlarının başında gelen 30 Ağustos Zafer Parkı’nda 2 bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu bulunuyor.





GÜVENLİ VE HUZURLU ORTAMDA BİSİKLET TURU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla kentte bisiklet yollarının artırılması için çalışmalar hızlandırılırken; içerisinde piknik alanları, çocuk parkları, yürüyüş ve koşu yollarının yer aldığı 30 Ağustos Zafer Parkı’nda 7’den 70’e herkes kiralık bisiklet hizmetiyle hafta içi ve hafta sonları keyifli vakit geçiriyor.

Parka gelenler güvenli ve huzurlu bir ortamda bisiklet kullanırken, bisiklet kullanmayı öğrenen çocukların sayısı da her geçen gün artıyor.

KİRALAMA ÜCRETLERİ 30 DAKİKA 3 TL, 60 DAKİKA 6 TL

Çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisikletin ulaşım aracı olarak yaygınlaşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Parkı’nda her yaş grubuna hitap eden bisikletleri kiralama yöntemiyle Başkentlilerle buluşturuyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen bisiklet kiralama hizmetinin ücret tarifeleri;

-30 DAKİKA İÇİN 3 TL

-60 DAKİKA İÇİN 6 TL olarak uygulanıyor.



MUTLU İNSANLAR MUTLU BAŞKENT

30 Ağustos Zafer Parkı’nda başlatılan “Bisiklet Kiralama” uygulaması için Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden her yaş grubundan vatandaşlar, duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getiriyor:

-Emir ÖZKAHVECİ (11 yaşında): “Ailemle ve arkadaşlarımla sık sık bu parka geliyoruz. Her geldiğimde bisiklet kiralıyorum. Arkadaşlarımla beraber bisiklet sürüyoruz ve çok eğleniyoruz. İyi ki Büyükşehir bu parkı yapmış.”

-Muhammed Ali Doyuk (9 yaşında): “Ankara’ya İstanbul’dan geldim. Bu parkı çok beğendim. Kuzenimle birlikte burada oyunlar oynuyoruz, bisiklet sürüyoruz. Buranın ortamını çok sevdim, güvenli bir şekilde bisiklet sürmenin tadını çıkarıyoruz.”

-Kübra Şatay (26 yaşında): “İlk kez bu parka arkadaşlarımla birlikte geldik, oturma alanları çok güzel, yeşil alanları çok beğendim. Bisiklet fiyatları da gayet uygun. Bisiklet alanının ayrılmış olması çok hoşumuza gitti. Ailece gelinebilecek bir ortam. Bu parkı Ankara’ya kazandıran Mansur Yavaş’a teşekkür ediyorum.”

-Şenay Topal (45 yaşında): Hemen her gün bu parka geliyorum. Burada spor yapıyorum, bisiklet sürüyorum. Bir kadın olarak bu parkı güvenli buluyorum ve güven içerisinde zaman geçiriyorum. Araç geçişinin olmaması da çok avantajlı bizim için. Ankara’da böyle imkânları bulmak zor. Buraya bisiklet taşımak zorunda kalmıyoruz. Bisiklet kiralayarak ailece çok eğleniyoruz. Bu hizmetten hem çok memnunuz hem de çok mutluyuz. Bu ortamı bize sağlayanlara teşekkür ediyorum.”

-Merve Şatay (27 yaşında): “İlk kez geldim bu parka ve çok beğendim. Her yeri yemyeşil ve bisiklet alanı da çok ilgimizi çekti. Artık daha sık gelmeye çalışacağım. Araçların içeri girmemesi de bisiklet sürenler için güvenli bir alan oluşturuyor.”