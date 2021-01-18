Futbol karşılaşmalarının neredeyse hiçbirinde kırmızı kart veya sarı kartın çıkmadığı hiçbir müsabaka yoktur. Peki, kırmızı kart nedir? Sarı kart nedir? Hangi durumlarda gösterilir?

Futbol müsabakalarında hakemlerin futbolculara yönelik kural ihlallerinde kimi zaman hiç düşünmeden kimi zamanda yan hakemlerde ve video hakem uygulamasında pozisyon tekrarları sonra kullandığı 2 renkten oluşan kartları kullanır. Bu kartları futbolu takip edenlerin çoğu bilir. Evet, kırmızı kart ve sarı kart bahsediyoruz. Bu kartların yani kırmızı kart ve sarı kartın ne olduğu, hangi pozisyonlarda kullanıldığı hatta kırmızı ve sarı kartı ilk kimin bulduğunu, ilk ne zaman kullanıldığını sizler için araştırdık. İsterseniz tüm bu soruların cevabı için haberimize bakalım.

Sarı kart nedir?

Sarı kart, müsabakada kuraldışı davranan oyuncuya hakemin uyarı için gösterdiği sarı renkli karttır.

Kırmızı kart nedir?

Kırmızı kart ise, bir oyuncunun saha içinde veya yedek kulübesinde karşı takıma, hakeme, taraftara yaptığı kural dışı hareketler ve sportmenliğe aykırı olan hareketlere verilen cezadır. Ayrıca bir futbolcu aynı hareketi tekrarladığında veya hakemin uyarılarını dinlemediğinde 2 sarı kartın ardından kırmızı kartla cezalandırılabilir.

Kırmızı kart ve sarı kart ilk ne zaman kullanıldı? Kırmızı kartı ve sarı kartı kim buldu?

Ken Aston, trafik ışıklarının (sarı - uyarı, kırmızı - dur) çalışma prensibini temel alacak bir renk kodlu sistemin, dil engelini ortadan kaldırarak, bir oyuncunun cezalandırıldığının herkesçe anlaşılmasını sağlayacak kırmızı ve sarı kart fikrine ulaştı. Ve Meksika'daki 1970 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez, ihtar için sarı ve oyundan atılma için kırmızı kartlar kullanıldı. O günden bu güne kadar müsabakalarda kural ihlallerinin sembolü olarak görülen hakemlerin kullandığı kırmızı ve sarı kartları görmekteyiz. Peki, günümüzde hakemler kırmızı kartı ve sarı kartı hangi durumlar kullanır?

2020-2021 Türkiye Futbol Federasyonu oyun kurallarına göre Futbolda Kırmızı kart ve sarı kart gerektirecek durumlar şu şekildedir.

Sarı Kart

İhtar gerektiren ihlaller aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

• Teknik alan sınırlarına ısrarla ve açıkça saygı göstermemek

• Kendi takımının oyunu tekrar başlatmasını geciktirmek

• Rakip takımın teknik alanına bilerek girmek (çatışmacı olmayan şekilde)

• Sözel ve davranışsal olarak itiraz (aşağıdakileri içerir):

-Su şişeleri veya diğer cisimleri fırlatmak/tekmelemek

-Maç görevlilerine karşı saygı gösterilmediğini belirten jestler, örn: alaycı şekilde alkışlamak

• Hakem İnceleme Alanına (RRA) girmek

• Aşırı ve ısrarlı bir şekilde jestlerle bir kırmızı ya da sarı kart verilmesini istemek

• Açık ve Aşırı bir şekilde “VAR İncelemesi” için TV işareti yapmak

• Kışkırtıcı ve tahrik edici jestler ve hareketlerde bulunmak

• Tekrarlanan kabul edilemez davranışlar (tekrarlanan uyarı gerektiren ihlaller dahildir)

• Oyuna karşı saygısız davranışlar göstermek

Kırmızı Kart

İhraç gerektiren aşağıdakileri içerir (ancak bunlarla sınırlı değildir):

• Rakip takımın oyunu tekrar başlatmasını geciktirme, örneğin, topu tutmak, topu uzağa vurmak, bir oyuncunun hareketini engellemek

• Teknik alanı aşağıdaki nedenlerle bilerek terk etme:

-Bir maç görevlisinin kararlarına itiraz etmek veya karşı çıkmak için

-Kışkırtıcı ve tahrik edici davranışlarda bulunmak için

• Saldırgan ve çatışmacı bir şekilde rakip takımın teknik alanına girmek

• Bir cismi oyun alanına kasıtlı olarak fırlatmak/tekmelemek

• Oyun alanına aşağıdaki nedenlerle girmek:

-Bir maç görevlisi ile çatışmak için (devre arası ve maç sonu dahil)

-Oyuna, rakip takım oyuncusuna ya da maç görevlisine müdahale etmek için

• Video operasyon odasına (VOR) girmek

• Rakip takım oyuncusu, yedek oyuncu, takım görevlisi, maç görevlisi, seyirci ya da herhangi bir kişiye (top toplayıcılar, güvenlik görevlileri, ya da lig görevlileri vb.) karşı fiziksel ya da saldırgan bir davranışta (tükürmek veya ısırmak da dahil) bulunmak

• Aynı maçta ikinci bir ihtar almak

• Saldırgan, hakaret edici veya küfürlü bir şekilde konuşmak ve/veya jest yapmak

• Yetkilendirilmemiş elektronik veya iletişim cihazı kullanmak ve/veya bu kullanım sonucu uygunsuz davranışlarda bulunmak

• Şiddetli hareket