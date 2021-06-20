  • BIST 1.391
  • Altın 495,421
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
» »

Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı

Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Türkiye'nin jeotermal potansiyeli yüksek illerinden Kırşehir'de, KAEÜ termal kaynakla kurduğu topraksız tarım uygulamaları yapılan cam serada, Akdeniz Bölgesi'nde yaygın olan "Galia" türü kavun üretiminde başarılı sonuç elde edildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin hazırladığı Termal Seralarda Kümelenme Projesi kapsamında kurulan tam otomasyonlu venlo tip cam Ar-Ge serasında 7 farklı kompartımanda alternatif ürünler üretiliyor.

Topraksız tarım uygulanan seranın 200 metrekarelik alanındaki kompartımanda Akdeniz Bölgesi'ndeki topraklı tarım seralarında yaygın olan Galia türü kavun fideleri dikildi.

Soğuk günlerde termal suyun kullanıldığı ve yılda üç kez ürün alınmasının planlandığı alandan 1,5 ton kavun hasadının yapılması hedefleniyor.

KAEÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ve Termal Seralarda Kümelenme Projesi yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Başak, AA muhabirine, proje kapsamında kurulan cam seranın 7 kompartımanında farklı ürünlerin deneme üretiminin yapıldığını söyledi.

Galia kavunu üretiminin yapıldığı kompartımanda budama teknikleri ve ekim sıklığı ile dört çeşitten oluşan üretim alanı oluşturduklarını belirten Başak, çalışmanın gayet başarılı devam ettiğini, ilk hasadı yapmaya başladıklarını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Kırşehir'de jeotermal serada üretimi denenen kavunda başarılı sonuç alındı
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun hedefi sezonu şampiyon bitirmek
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyon hedefimizden kopmayacağız
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Hatay'da 8 ayrı noktada hortum
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Aşırı sağcı Yahudilerin Şam Kapısı'ndaki provokatif bayrak yürüyüşü başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Şuşa'da at yarışı izledi
Son Eklenen Videolar
Bursa'da kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, o anlar kamerada
Bursa'da kovalamaca kazayla bitti; 1 polis yaralandı, o anlar kamerada
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Rüzgar türbini gövdesi yüklü TIR'ın dönüşü için yoğun çaba
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Arızalanan otomobili halatla ters çekti
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Sokak hayvanlarını beslerken saldırıya uğradı
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada 
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti