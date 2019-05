Kırşehirliler'den Ankara'ya çıkartma

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı’nın organizasyonunda Ankara’da bir araya gelen Kırşehirliler muhteşem bir buluşmaya şahitlik etti.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı’nın birlikte organize ettiği geleneksel iftar yemeği Ankara’da yaşayan Kırşehirlileri buluşturdu. Grand Ankara’da düzenlenen ve Kur’an tilaveti ile başlayan programa Kırşehir ve Ankara’nın siyaset, bürokrasi, iş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu, vakıf ve dernek başkanları katıldı. Anlamlı iftar buluşmasında birlik ve beraberlik ön plana çıkarken siyasi ve bürokrasilerin ortak mesajı “ Sevdamız Kırşehir oldu.



KIRŞEHİRLİLER İFTARINA ÜST DÜZEY KATILIM

Düzenlenen iftar programına Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, eski Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan, MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Merkez valisi Ahmet Altıparmak, eski bakan Ramazan Mirzaoğlu, Savcı Ercan Dağdeviren, Ferhat Kapıcı, Kırşehirli Eğitimciler Derneği Recep Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, iş adamları Ömer Doğan, Ekrem Tunç, Doğan Arslan, levent Akçakoca, Hacı Yakup Saylam, Çankırı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Adem Can, Çorum Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hayri Çağır, Kırşehirliler Birliği Derneği Başkanı (KIR-BİR) Hasan Hüseyin Gül ve yönetim kurulu üyeleri, Kırşehirliler Derneği (KIR-DER) Başkanı Orhan Aydın ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra dernek başkanları, Kırk Fikir Bi Fayda üyeleri ve çok sayıda Kırşehirli katıldı.



BEN DEMEDEN BİZ FELSEFESİYLE HAREKET EDİYORUZ

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmada “ 15 yıldan beri geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimiz bir başka ifadeyle buluşma günümüz son 2 yıldan beri vakıf yönetimimizle beraber organize etmeye çalışıyoruz. Bu iki kuruluşumuz Ankara’da ki Kırşehirlilerin birlik ve beraberliğini ortaya koyan önemli bir unsurdur. Bu birlikteliğimiz inşallah ilelebet devam edecektir. Ankara’da yaşayan Kırşehirlilerimizi tek çatı altında toplayıp tek bir ses tek bir nefes olmaya devam edeceğiz. Kırşehirliler Federasyonu Ankara’da kurulan derneklerimizden oluşmuştur. 2003 yılında kurulan federasyonumuz 6 dernekle başlamış geldiğimiz bugünde 55 derneğe ulaşmıştır. Bu politikayı izlerken ben ve arkadaşlarım “Ben demeden biz felsefesiyle” hareket etmiştir. Tek sevdamız Kırşehir’dir. Bu sebeple Kırşehirliler Vakfı’mıza Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanımına tahsis edilen Kırşehir Evi’ni Vakfımızla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Kırşehirliler Federasyonu ile kullanma kararı aldılar. O birlikteliği bu çatı altına taşıdık. Ben Kırşehirliler Vakfı’na bu nedenden ötürü teşekkür ediyorum. Federasyonumuz olarak belediyelerimizin çeşitli kültür etkinliklerine katıldık. Keçiören Belediyesi ve Etimesgut Belediyesi Kültür Etkinliklerine federasyon olarak katıldık. Federasyonumuza bağlı bulunan derneklerimizin gerek Kırşehir olsun gerek Ankara’da olsun festivallerine iştirak ettik. Her yıl geleneksel hale gelen Kaman Ceviz Festivaline Ankara’dan federasyon olarak katıldık. Kırşehir’imizin önemli unsurlarından Ahi Evran Veli’nin anma etkinliklerine Ankara’dan Kırşehir’imize bu etkinliklerde bulunmak üzere her yıl katılıyoruz” ifadelerini kullandı.



KIRŞEHİR BELEDİYESPOR BÜYÜK BAŞARIYA İMZA ATTI

Gökçınar “Kırşehir Belediye sporumuz büyük bir başarı göstererek 3. Ligden 2.lige çıkmıştır. Bu başarının temelinde bizim yönetim kurulu üyemiz olan Levent Akçakoca ve Hacı Yakup Saylam Bey’in büyük bir katkısı olurken daha sonra Yaşar Bahçeci bey, Veli Başkan ve akabinde yeni gelen belediye başkanımız Selahattin Beyle bu başarıya imza attılar” dedi.

FEDERASYON OLARAK SİYASETE ETKİ ETTİK

Son seçimlerde Kırşehirlilerin söz hakkının arttığını söyleyen Gökçınar “31 Mart yerel seçimlerinde yapılan seçimler sonucunda seçilen belediye başkanımız meclis üyelerimizle birlikte Ankara milletvekillerimiz ve Kırşehir milletvekillerimizle beraber bir tanışma toplantısı organize ettik. Biz Kırşehirliler federasyonu olarak Ankara’da sosyal kültürel etkinlikler gerçekleştirirken siyasi partilerin liderleri ve yetkilileriyle yapmış olduğumuz görüşmede Ankara’da Kırşehir nüfusuna karşılığı olan bir siyasetçimizin olmadığını mutlak süratle yapmış olduğumuz politikaların neticesinde inanıyorum ki katkı sağladık. Bugün bu iftar programımızda emeği geçen tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza vakıfta ki yönetim kurulu arkadaşlarımıza sponsorluk yapan işadamlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.



ALTIN: FEDERASYONUMUZLA GÜÇ BİRLİĞİ YAPTIK

İftar programının açılış konuşmasını yapan Kırşehirliler Vakfı Başkanı Oğuz Altın salondaki misafirleri selamladıktan sonra şunları söyledi, “Selçuklu’nun, Osmanlı’nın ve Cumhuriyet’in mihenk taşlarından biri olan Ahi İmam’ın şehirlisi olmaktan sizler gibi bizler de onur duyuyoruz. Kırşehir tarihi misyonunun bize yüklediği bin yıllık sorumluluğun gereği olarak bugün sizlerle birlikteyiz. Kırşehir Federasyonumuzla birlikte Kırşehirliler Vakfı olarak güç birliği ile işbirliği oluşturduk. Sizler bu güzel birlikteliğin somut delili oldunuz. Sizlere ve tüm hemşerilerimize olumlu katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

ORTAK MİSYONUMUZ KIRŞEHİR

Altın Kırşehirli STK’lar olarak ortak misyonumuz Kırşehir diyerek “Ankara’nın Kırşehirli sivil toplum örgütleri olarak hepimizin ortak misyonu Kırşehir’dir. Kırşehirliler Vakfı ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu olarak ülkemizin huzuru için çalışıyor olmamızdır. Bu nedenle sivil toplum örgütlerimizin önemi çok büyüktür. Kırşehir kimliği taşıyan; köy kasaba, ilçe ve il derneklerimizin tamamı bizler için saygıdeğerdir. Hepsi de kuruluş amaçlarına uygun çok önemli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Kırşehirliler Vakfı olarak ayrım yapmaksızın tüm dernek ve federasyonlarımızın çalışmalarına maddi-manevi iştirak etmekteyiz” dedi.

BAŞKAN ALTIN VAKFIN FAALİYETLERİNİ ANLATTI

Vakıf Başkanı Oğuz Altın Kırşehirliler Vakfının faaliyetlilerini anlatarak “Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım 1 yılı geride bıraktık. Bu süre içinde öncelikle Kızılay’da bulunan genel merkezimizi aktif hale getirdik. Genel merkezde devamlı personel istihdam etmekteyiz. Genel merkezimize gelen hemşerilerimiz devamlı muhatap bulmaktadırlar. Merkezimiz, 11.00 ile 19.00 saatleri arasında her gün faaliyetlerini sürdürmektedir. Ziyaretçilerimize çeşitli ikramlarda bulunarak faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Vakfımızın kiracılarıyla sorunlarımızı giderdik. Şu an düzenli olarak kiralar alınıyor ve vakfımıza gelir kaydediyoruz. Biz yönetimi devraldığımızda yaklaşık 40 öğrencimize burs veriliyordu. Yönetime seçildikten sonra burs verilen öğrenci sayısını 102’ye çıkarmayı başardık. Hemşerilerimizin de destekleriyle burslu öğrenci sayımızı 300’lere çıkarmak istiyoruz. Yine ortaokul öğrencilerine dershane desteği veriyoruz. Bazı kadın hemşerilerimize meslek edindirme kurslarında destek vermekteyiz. Kırşehir’den Ankara’ya ilimizi temsil etmek üzere gelen öğrencilerimize destek olarak onları en iyi şekilde ağırladık. Kırşehirli kadınlarımızla, Çankaya Belediyesi’nin de desteği ile kültür gezileri düzenledik. Bu gezilerimize yoğun katılımlarımız oldu. Büyükşehir Belediye’miz ve ilçe belediyelerimizin verecekleri katkılarla bu etkinliklerimizi daha da artırıp çeşitlendirmek istiyoruz.

Altınpark içinde bulunan ve Vakfımıza tahsis edilmiş olan Kırşehir Evini siz hemşerilerimizin özel günlerinde kullanabilmeleri için hizmete sunduk. Burada 250 kişiye kadar konuklarınızı ağırlayabilirsiniz. Yönetim kurulu olarak bir yıllık süre içerisinde gerek siyasilerimize, gerekse bürokratlarımıza ziyaretlerde bulunduk. Kırşehirliler Federasyonu ile birlikte yürüttüğümüz ve ana projelerimizden biri olan tüm sivil toplum örgütlerini aynı çatı altında toplayabilmek için arsa edinip bina yapma projemiz bulunmaktadır. Özellikle Çankaya Belediyesi ile yoğun bir iletişim halindeyiz. Sivil toplum örgütlerine ayrılmış bu arsalardan kamu yararına faydalanabilirsek tüm imkanlarımızı kullanarak, bağışlar toplayarak toplantı salonunda olduğu yaklaşık 4 ya da 5 katlı bir bina yapmayı hedefliyoruz. Böylelikle Kırşehirli tüm STK’ları aynı çatı altında toplamış olacağız. Vakfımızın günlük işleyiş, ofis giderleri ve personel giderleri sadece yönetim kurulu arkadaşlarımız tarafından karşılanmaktadır. Bu giderler için Vakıf gelirlerinden bir kuruş bile kullanılmamaktadır. Bu konuda fedakarlık yapan tüm yönetim kurulu arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Mübarek Ramazan ayınızı ve bayramınızı tebrik ediyorum. Katılımlarından dolayı tüm hemşerilerimize teşekkür ederim” dedi.

KIRŞEHİRLİLERİN BİRLİKTELİĞİ ÇOK ÜSTÜN

Düzenlenen iftar programında konuşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel “ Kırşehirli hemşerilerimin birlik ve beraberliğine hayranım. Her yıl geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğinde de gördüğümüz gibi gerek Kırşehir’de gerek Ankara’da Kırşehirlilerin birliği çok üstün. Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı’nı bu azimli çalışmalarından dolayı kutluyorum” dedi.



KIRŞEHİR’İ HİÇBİR ZAMAN UNUTMAMIZ GEREKİYOR

AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan iftar yemeğinde yaptığı konuşmada “Bizim partilerimiz farklı da olsa Anadolu insanın birliği için, ülkemizin birlik beraberliği için, tek bayrak tek vatan, tek millet ülküsü etrafında toplandığımız müddetçe partilerimiz, düşüncelerimiz ne kadar da ayrı olsa birlik ve beraberliğimiz pekişir. Bu ülküler etrafında birleşmek zorundayız. Bizler Kırşehirliyiz. Önceliğimiz elbette seçildiğimiz bölgeye Ankara’ya hizmet etmek. Burada hizmet yaparken Kırşehir’i de hiçbir zaman unutmamız gerekiyor” dedi.

KIRŞEHİR’İN TARİHİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ İYİ ANLATMALIYIZ

Hacı Turan Polonya ziyaretinde ki bir anısını hemşerilerine anlatarak “8 ay önce milletvekili arkadaşlarımızla Polonya ziyafetinde bulunduk. Kırşehir’in önemini özellikle kültürünün ve tarihinin konumunu orada bir kez daha yaşadım. Bizi; 1450’lilerde Kopernik tarafından kurulan üniversiteyi ve gözlem evini gezdirmeye götürdüler. Kopernik 1470’lerde ilk defa dünyanın döndüğünü burada anlattı. Kendi kültürlerini ve geçmişlerini çok iyi anlatıyorlar. Oysa diğer tarafta 1272 yılında kurulmuş ve dünyanın ilk uzay gözlem evi olan Cacabey Külliyesi Kırşehir’dedir. Kapadokya bölgesine yıllık ortalama 1.8 milyon turist geliyor. Bu kadar turistin kaç tanesini Kırşehir’e getiriyoruz? Cacabey Külliyesi dünyada ilk gökbilim medresesidir. Geçen yıl Kırşehir’e gelen yabancı turist sayısı sadece 4 bin 500 kişi. Yerli turist sayımızsa 90 bin civarında kalmıştır. Biz Ahiliği ne kadar anlatabiliyoruz? Basta tarihimizi, kültürümüzü anlatmalıyız” dedi.

SESİMİZ HER ZAMAN GÜR ÇIKSIN

Özellikle Kırşehir’in gelişmesi için yapacağımız çok ama çok güzel hizmetlerimiz var diyen AK Parti Ankara Milletvekili Hacı Turan “Biz Ankara milletvekillerini Kırşehir’e hizmet için ne zaman davet ederlerse biz her zaman bu yolda yürümeye varız. 2002’den beri sadece yeşil gömlek ve kravatlarla gezmedik. Her zaman statta taraftarımızın yanında olduk. Her takımda bizim transfer ettiğimiz ve transfer ücretini ödediğimiz futbolcularımız var. Bizler yine tüm milletvekillerimizle Kırşehir Spor’un yanında olacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kırşehirlilerin çatı kuruluşu Kırşehirli Dernekler Federasyonu’dur. Sizlerden özellikle rica ediyorum tüm derneklerimiz Federasyonun çatısı altında toplanmalıdır. Federasyonun dışında olan derneklerimizi federasyonun çatısı altında toplayalım ki Ankara’da Kırşehirlilerin sesi bugün nasıl gür çıkıyorsa inşallah bundan sonrada daha gür çıksın diyorum” dedi.





HEMŞERİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya programda yaptığı konuşmada “Bundan bir yıl önce yine bir iftar sofrasında bizler milletvekili adayı olarak sizlerle birlikte olmuştuk. O zaman sizlere birlik olmaz sözü verdik. Bugüne kadar birlik olamamaktan hep yakınıyorduk. Ne mutlu size ki Kırşehirliler Vakfı ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu olarak bizleri ortak işler yapmaya davet ettiniz ve bunu da başardınız. Milliyetçi Hareket Partisi’nden, AK Parti’den ve Cumhuriyetçi Halk Partisi’nden seçilen milletvekilleri olarak asla ayrım yapmayacağız. Önceki yıllarda Kırşehir 5 milletvekili çıkarıyordu. Vekillerimiz gitti diye hepinizin yüreği yandı. Bizler sizlere bunları unutturacağız. Sizin değerli oylarınızla, sevgi dolu yüreğinizle Ankara’da bizler seçildik. 2 Kırşehir’den, 5 de Ankara’dan gelen vekillerle şimdi 5 olan sayımız 7 oldu. Sizler bu güzel birlikteliği devam ettiriyorsunuz. Değerli Başkan arkadaşlarım “konfederasyon olacağız ve tüm dernekleri bir araya getireceğiz” dediler. KIR-BİR de mutlaka bu birlikte yerini almalıdır. Hep birlikte yol yürümeliyiz” dedi.

KIRŞEHİR’E HİZMET ETMEK BOYNUMUZUN BORCU

Kaya sözlerine Kırşehir Spor’un şampiyonluğundan bahsederek “Yaşar Bahçeci döneminde Kırşehir Spor ligde birincilik elde etti. 31 Mart’ta bahar geldi ve yeni bir belediye başkanı seçildi. Kırşehir Spor’un futbol sahasında ne AK Parti ne MHP ne de CHP olduk. Orada tüm renkler sadece yeşil beyaz oldu. Yeşil beyazı yüreğimize kazımışsak hangi partiden olursak olalım Kırşehir’e hizmet etmede boynumuz kıldan incedir” dedi.

KAYA’DAN HEMŞERİLERİNE ARSA SÖZÜ

Kaya hemşerilerine Ankara’da arsa sözü vererek “Konfederasyonlaşmaya giden yolda Oğuz Başkanın altını çizdiği “Bize arsa lazım”. Biz bir arada bulunacağız ama çatımız yok diyor. Ben de size söz veriyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevi Anadolu insanına Ankara’nın kapılarını açmaktır. Anadolu insanından oy alıp Belediye Başkanı olmak kolaydır, önemli olan Anadolu insanına hizmet etmektir. Bu hizmetin Belediyemizce yapılması için gerekeni yapacağız. Kırşehir Spor asla yalnız olmayacak. Kırşehirli kadınlar kenara itilmiş olmayacak. Burada Danıştay Başkanımız, Sayıştay’a, Anayasa Mahkemesi’ne giden üyelerimiz, eski bakanlarımız, bürokratlarımız varsa bizim sırtımız yere gelmez. Hepinizin şimdiden Ramazan Bayramı’nı kutluyor hepinize sağlık sıhhat diliyorum. Allah tutuğunuz oruçları kabul etsin. Ramazanlarınız daim olsun. Birliğimiz hiç bozulmasın diyor hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyorum. ”dedi.





YATIRIMLARIN TAKİPÇİSİYİZ

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli iftar programında yaptığı konuşmada “ Bizleri sizlerle buluşturan başkanlarımıza teşekkür ederiz. Çok güzel bir gelenek haline geldi. Kırşehirliler Dernekler Federasyonumuz ve Kırşehirliler Vakfımızın birlikteliği 15 yıldır devam ediyor. Ankara’da yaşayan siyasilerimizin, bürokratlarımızın, iş adamlarımızın hepsini bir araya getiriyorsunuz. Hepimizin ortak paydası olan Kırşehir’imiz için, onun geleceği için yapılacaklar noktasında burada hasbihal ediyoruz, sohbetler ediyoruz. 31 Mart’ta bir yerel seçim yaşadık. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırşehir’de de milletimizin kararı başımızın tacıdır. Yeni seçilen Belediye Başkanımız Selahattin Beye de başarılar diliyoruz. Kırşehir’in iktidar partisi olarak tek milletvekiliyim. Kırşehir’imize yapılacak yatırımların her zaman arkasında olduğumuzu hepinizin huzurunda duyurmak istiyorum. Kırşehir Spor’u amatör kümeden 1. Lig’e çıkarmak elhamdülillah bize nasip oldu. Bu güzel başarı inşallah bundan sonra da daha üst liglere çıkarak taçlanır. Kırşehir Spor ’unda her zaman arkasında olduğumuzu özellikle vurgulamak istiyorum. Hem belediyecilik noktasında hem Kırşehir Spor noktasında Yaşar Bahçeci başkanımızın büyük emekleri vardır. İnşallah bundan sonrada Selahattin başkanımız da Kırşehir’i daha üst noktalara getirecektir” dedi.

MECLİSTE KAPIM SONUNA KADAR AÇIK

Kendirli hemşerilerime kapısının sonuna kadar açık olduğunu söyleyerek “Şehrimize yapılacak tüm hizmetler noktasında hemşerilerimizle birlikteyiz. Şehrimizi, ilçelerimizi hep birlikte imar edeceğiz. Ankara’da yaşayan kıymetli bürokratlarımıza, Ankara’da seçilmiş kıymetli vekillerimize de çok önemli görevler düşüyor. Siyaseti seçim döneminde yaparız ve orada kalır. Seçimler bittikten sonra tek derdimiz şehrimize yeni yatırımlar, yeni projeler yapmaktır. Milletvekili ağabeylerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum: ‘Kırşehir ortak paydamız olduğu zaman hepimiz biriz beraberiz.’ İnşallah sevdamız, aşkımız Kırşehir’imizi en iyi noktaya getirmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kırşehirli kardeşiniz Meclis’te 24 saat hepinizin hizmetinde. Her kim olursa olsun kapım da telefonum da 24 saat açık. Ne işiniz olursa seve seve başımla birlikte yapmaya hazırım. Hepinizi bekliyorum. Bu güzel programı düzenleyen değerli başkanlarımıza ve yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.





KIRŞEHİR’İN HİZMETE İHTİYACI VAR

Kırşehir Milletvekili Metin İlhan programda yaptığı konuşmada “ Bizi Kırşehirlileri bir araya toplayan Kırşehirliler Dernekler Federasyonu Başkanı Hilmi Gökçınar ve Kırşehirliler Vakfı Başkanı Oğuz Altın’a teşekkür ediyorum. Kırşehir’in gerçek anlamda büyük sorunları var en büyük sorunu da işsizlik. Hepimize çok büyük işler düşüyor. Bizler mecliste Kırşehirlilere elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kırşehir’in hizmete ihtiyacı var. Bu yüzden tüm siyasilerimizle birlikte el ele omuz omuza Kırşehir’imiz için çalışmalıyız” dedi.



TANIŞMAK İSTEDİĞİM BİR SÜRÜ HEMŞERİM VAR

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay programda yaptığı konuşmada “Siyasetiyle, bürokrasisiyle, iş dünyasıyla böyle kocaman bir ailenin üyesi olmaktan onur duyuyorum. Böyle bir ortama vesile olan herkesin emeğine yüreğine sağlık. Milletvekili olarak ilk dönemim. Eczacıyım ve meslek hayatımın büyük bir kısmı meslek kuruluşlarında aktif görev yaparak geçti. Ankara’da Kırşehir nüfusunun yoğunluğunu biliyorum ve bu insanlarla tanışamamaktan dolayı hep bir uhde vardır içimde. Şu an böyle güzel bir ortamda sizlerle birlikte olmaktan, sizleri tanımaktan çok mutluyum. Hem Kırşehirli Dernekler Federasyonu hem de Kırşehirliler Vakfı’nın genel başkanlarına, yönetim kurulunda yer alan bütün arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bundan sonra daha sık birlikte olacağız. Tanışmak istediğim bir sürü hemşerim var. Milletvekili olarak, bürokrat olarak, iş insanı olarak Allah sayılarımızı artırsın, çok daha iyi görevlere gelmemizi nasip etsin” dedi.

KIRŞEHİR’İN GELİŞİMİ İÇİNELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kırşehir Valisi İbrahim Akın programda yaptığı konuşmada “Sizlerle bu güzel iftar sofrasında bir arada bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Bizleri buluşturan; Kırşehirliler Vakfı ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu’na teşekkür ediyorum. Göreve başladığımda üç günlük valiyken yine geleneksel iftarınızda birlikte olmuş sizlerle tanışma imlanı bulmuştum. Aradan tam bir yıl geçti. Bu süre içinde güzel Kırşehir’imizde; STK’larla, üniversitemizle, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, ilimizin tüm kesimleriyle işbirliği yaparak Kırşehir’i bir adım daha ileri götürme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Bundan sonrada bu gayret içerisinde olacağız. Kırşehirliler Vakfı ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu’na teşekkür ederim. Yaklaşan Kadir gecenizi ve Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyorum” dedi.



DİK DURUŞUMUZU ASLA BOZMAYACAĞIZ

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu programda yaptığı konuşmada “ Kadim şehir Kırşehir binlerce yıllık tarihiyle Ahi Evran’ı, Aşık Paşası, Hacı Bektaşi Veli’si ile binlerce yıllık tarihi ile Kırşehir Türkiye’nin omurgasını oluşturan bir kent. Bu kent neden Kırşehir Türkiye’de farklı bir kültürün temsilcisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Moğollar Anadolu istila ettiğinde Ahi Evran Veli halkı örgütleyerek Moğollara karşı baş kaldıran belki tarihteki ilk önderlerden birisidir.Kırşehir dik duruşunu tarihler boyunca hep sergiledi. Özellikle Türkiye’nin gelişmesinde Ahi Evran ve Aşık Paşa ile birlikte Türkçe’nin oturmasında ve Osmanlı’ya önemli hizmetler yaptığını biliyoruz. Bizde bu kentin bu kuşağın Ahi Evran’ın torunları olaraktan ülkemize şehrimize örgütlü yapıyla önemli hizmetler vereceğiz. Kırşehir’in halkıyla Ankara’da ki temsilcileriyle Kırşehir’de ki temsilcileriyle dik duruşumuzu ülkemiz için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz. Eğer biz birliğimizi bozarsak uluslararası tekellerin pazarı oluruz. Uluslararası güçler Türkiye’yi böler parçalar. Biz onun için Anadolu’nun Horosan Erenleri’nin merkezi olarak tutkal vazifesi görmeye devam edeceğiz. Buda Kırşehirliler olarak bizlerle olacak” dedi.





FEDERASYON VE VAKFA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler “Bu güzel organizasyona imza atan Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı’na huzurlarınızda teşekkür ederim. Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları, yapmış olduğunuz duaları kabul eylesin. Mübarek ayın son 10 gününe giriyoruz. Bu son günler cehennemden azat olma günleridir. İnşallah bunun bilinciyle bugünleri geçirerek Kadir gecesini ihya ederiz. Ardından sağlık, sıhhat içerisinde inşallah hep birlikte Ramazan Bayramı’nı idrak ederiz.

Kırşehirlilerin düzenlediği geleneksel iftar programına Ankara milletvekili olarak her sene katlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda programda Ankaralı vekiller arasında Kırşehirli vekillerimiz yoktu.

Sizleri de biz temsil ediyorduk. Bu sefer çok farklı bir iftar yapıyoruz. Artık aramızda Kırşehir kökenli dört Ankara milletvekilimiz var. Hem Kırşehirli vekillerimiz hem de Kırşehirli hemşerilerimi kutluyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bir olursak, beraber olursak her zaman güçlü oluruz. Ülkemiz, bölgemiz ve dünya çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Böyle günlerde bize düşen kardeşliğimizi pekiştirmek, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirmektir. Birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğimize inancım tamdır. Sıkıntılar olsa da 21. yüzyıl Türkiye’nin asrı olacaktır. Bunu kimsenin önlemeye gücü yetmeyecektir.