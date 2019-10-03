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Kırşehirlilerden Keçiören'e çıkarma

Kırşehir Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’u ziyaret etti. Ziyarette konuşan Federasyon Başkanı Hilmi Gökçınar, “Turgut başkanımızın Kırşehirliler olarak her zaman yanındayız” dedi.
Kırşehirlilerden Keçiören'e çıkarma

Kırşehirlilerin yoğun bir nüfusa sahip olduğu Keçiören’de, Belediye Başkanı seçilen Turgut Altınok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kırşehir Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı üyeleri başarı temennisinde bulundu. Ayrıca ziyarette Kırşehirliler, Keçiören Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen hemşerileri Kazım Kabadayı, Kırıkkaleli Merih Karayol ve Destek Hizmetleri Müdür V. Levent Koç’u makamında ziyaret ederek başarılar diledi.

DERNEK BAŞKANLARI KATILDI

Kırşehirliler tarafından Keçiören Belediyesi’ne gerçekleşen ziyarete Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, Kırşehirliler Vakfı adına Genel Sekreter Ali Çetin, iş insanı Doğan Aslan, Kırşehirli Eğitimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Recep Kılıç, 31 Mart’ta AK Parti Keçiören Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Derviş Kaplan, Haydar Melikoğlu’nun yanı sıra federasyona bağlı dernek başkanları katıldı.

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“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Gerçekleşen ziyarette konuşan Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar “Başkanımız Turgut Altınok’un daha önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de Kırşehirliler için yapacağı çalışmaların takipçisiyiz. Başkanımız her zaman Kırşehirlilerin yanında oldu olmaya da devam ediyor. Bundan önceki başkanlık dönemlerinde kapısını naçizane her fırsatta çaldığımızda sağ olsun bizi hiç geri çevirmedi. Bizde Kırşehirliler olarak her zaman onun yanındayız” dedi.

“YER İSTİYORUZ”

Ayrıca gerçekleşen ziyarette Keçiören’de bir Kırşehir Konağı’nın olmasının altını çizen Başkan Gökçınar “ Biz Kırşehirliler olarak Keçiören’de oldukça yoğun bir nüfusumuz var. Keçiören’de bir evimiz, bir konağımız olsun istiyoruz. Burada sosyal faaliyetler yapalım, düğünümüzü, nişanımızı, kınamızı burada yapalım istiyoruz. Başkanımızdan ricamız Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı’na böyle bir yer veya arsa tahsis ederse bizi çok mutlu eder” dedi.

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ALTINOK; KEÇİÖREN EMİN ELLERDE

Kırşehirli hemşerilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise “Kırşehirli hemşerilerimin ziyareti beni çok mutlu etti. Şunu bilmelisiniz ki Keçiören Belediyesi emin ellerde. Keçiören’de Kırşehirlilerin nüfusu oldukça fazla. Seçim döneminde Kırşehirli hemşerilerimin desteklerini her zaman hissettim. Bizim her zaman yanımızda oldular. Benim daha önceki başkanlık dönemlerinde Kırşehir’e bağlı birkaç derneğe yer tahsisimiz olmuştur. Kırşehir’in çeşitli ilçelerine giderek orada programlara katıldık elimizden gelen desteği verdik. Bu dönemde de hemşerilerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Kırşehir Konağı için Keçiörenimize bir bakalım neremiz müsait neler yapabiliriz. Ondan sonra hemşerilerimizle irtibat halinde oluruz” dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Başkan Turgut Altınok’a ziyaretinin ardından Keçiören Belediyesi’nde Başkan Yardımcılığı görevine getirilen Kazım Kabadayı’yı makamında ziyaret eden Kırşehir Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı yönetimi hemşerilerine başarı temennisinde bulundu. Ziyarette konuşan Kabadayı “Hemşerilerimin ziyareti beni ziyadesiyle mutlu etti. Kırşehirli hemşerilerimin gücünü desteğini hep hissettim hissetmeye de devam ediyorum. Keçiören’de Kırşehirli hemşerilerim için bir Kırşehir Konağı’nın yapılması için elimden geleni yapacağım” dedi.

Ziyaretin üçüncü durağı Merih Karayol oldu. Başkan Turgut Altınok’un eski bürokratlarından olan Merih Karayol, Kırşehirli Dernekler Federasyonu ve Kırşehirliler Vakfı yöneticilerini ağırlayıp Keçiören Belediyesi olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.

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BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Ziyaretin en son durağı olan Keçiören Belediyesi Destek Hizmetleri Müdür V. Levent Koç oldu. Kırşehirliler burada da hemşeri desteğini en ön plana çıkararak birlik ve beraberlik mesajları verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, “Hemşerilerimin bu ziyareti beni çok gururlandırdı. Keçiören’de hemşerilerim için elimden geleni yapmaya hazırım. Biz Kırşehirliler birlik ve beraberliğin en güzel somut örneğini veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. Keçiören Belediyesi’nde her zaman bir kardeşiniz olduğunu unutmayın” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

Gazeteilksayfa.com

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