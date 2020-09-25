Kış sporları merkezinde JAK timinden nefes kesen tatbikat

ERZİNCAN’daki Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi’nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin yaptığı kurtarma tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayak sezonu öncesi tatbikat yaptı. 6 kişilik JAK timi, 4 kar motoru, bir paletli kar aracı (UTV) ve bir arama kurtarma köpeği ile yapılan tatbikatta senaryo gereği arızalanan telesiyej sisteminde mahsur kalan kayakçı JAK timleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.

KAYAK MERKEZİNDE KIŞ BOYUNCA GÖREV YAPIYORLAR

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 6 kişilik JAK timi, 4 kar motoru, bir paletli kar aracı (UTV) ve bir arama kurtarma köpeği ile 24 saat esasına göre hazır durumda. Yaklaşık 50 bin civarında yerli ve yabancı turisti misafir eden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde kayarken düşen, kaybolan ve telesiyejlerde mahsur kalanların imdadına yetişmek amacıyla kayak merkezinde hazır bekletilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, hem kayaklı hem de kar üstü araçlı devriyelerle pistlerde 24 saat esasına dayalı görev yapıyor.

Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş: insan hayatının her şeyden önemli olduğunu belirterek; “Jandarma olarak bize emanet edilen canları her yerde ne pahasına olursa olsun kurtarmak için gerekli donanıma, gerekli teçhizata sahibiz. Gerekli eğitime de sahibiz. Normal zaman da güç duruma düşmeden önce bu tür tatbikatları ne kadar iyi yaparsak normal zamanda da hizmetimizi kolaylaştırmış oluruz” dedi.