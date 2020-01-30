Kısa Bir Süre İçin Hoşçakalın

Sevgili okurlarımız;

Gazete ailemize katıldığım 5 Ocak 2017 tarihinden sonra ilk defa sizlere veda ediyorum. Her Türk asker doğar sözüne bağlı kalarak vatani görevimi yapmak üzere aranızdan ayrılıyorum. 180 gün (6 ay) gibi kısa bir süreden sonra yeniden sizlerle bir araya gelmenin sevincini yaşayacağım.

3 yıldır içerisinde bulunduğum ve yazarı olmaktan her zaman gurur duyduğum gazetemizin yoluna her daim başarıyla devam edeceğine inanıyorum. Askerliğimi tamamladıktan sonra daha güzel yazılarımla sizlerle olacağım.

İnsan sevdiklerine veda edemezmiş. Ben de sizlere veda etmiyorum. Yeniden kavuşacağımız günün hayaliyle yaşıyorum. Allah nasip ederse benim için yeni dönem olacak sürece çok hızlı başlayacağım ve bu çalışmalarımı köşe yazılarımda sizlere sunacağım.

Askerlik görevim sonrasında yeni dönem olarak bahsettiğim süreç içersinde yer alacak konulardan bazıları şu şekildedir;

1- İkinci kitabımı okuyucuyla buluşturacağım.

2- Türkiye geneli tüm sendikaların çalışmaları hakkında bilgileri toplayacağım.

3- Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin sunduğu hizmetleri sizlere aktaracağım.

4- Kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetleri hakkında raporlar sunacağım.

Yeni süreç içerisinde yer alacak olan bazı konular bunlar ancak yapacağım çalışmalara göre elbette yeni detayları sizlere aktarmayı ihmal etmeyeceğim. Umarım bahsettiğim yeni süreç gazetemize ve siz değerli okuyucularımız adına hayırlara vesile olur.

Vedalar zor olur ancak şimdi bana verilen sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz.

- Gazetemiz bünyesinde bana yazarlık imkanı sunan sevgili büyüğüm Osman Akdoğan'a,

- Gazetemizi okuyan tüm okurlarımıza,

- Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen aileme ve arkadaşlarıma saygımı, sevgimi, teşekkürlerimi sunarım.

Hoşçakalın 6 ay sonra yeniden görüşmek dileğiyle saygı ve minnetle.

