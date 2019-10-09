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Aylarca süren sefalet ve zulüm dolu esaretten sonra Nazi Almanya’sı Türklerin, Ruslara olan kininden faydalanmak için Alman Ordusunda Türk Lejyonlarını kurarlar. Esir kampında tuttuğu Kazak, Kırgız, Azerbaycan, Özbek ve Kırım Türklerini serbest bırakıp, bu kez Alman Üniforması giymeye mahkûm ederler. Vaat olarak da Türkistan’ın bağımsızlığını ileri sürerler; ‘’ Bir gün kendimizi, büyük Türkistan ordusuna sahiden katılmış görecek miydik, bilmiyorduk, ama Türkistan'ın istiklâli, bu ümit veya hayal, kalplerimizi günden güne, saatten saate artan bir heyecanla çarptırmaya, iyilik ve fedakârlıkla doldurmaya yetiyordu.’’

SSCB ordusunda Kızıl Yıldız gölgesinden gizli olarak çalı arkasında kılmaya çalıştıkları namazlarını bu kez Gamalı Haç’ın izniyle en azından serbestçe kılabiliyorlardı. ‘’ Lejyonova'nın sokakları, sabahtan akşama kadar, yerleri titreten ayak sesleri, binlerce ağızdan çıkan '' Can kurban sana Türkistan! '' haykırışlarıyla inliyordu.’’ ‘’Haftalar, aylar geçiyor, talimler devam ediyordu. Silah talimi, gece hücumu, müdafaa, çete harbi... Hep istiklâl için, hep Türkistan için...’’ Türkler bu vaade inanmıştı. Odalarında hep Türkistan’ı konuşuyorlardı. Hepsi memleketine döneceği o günün hayaliyle yanıp tutuşuyordu; ‘’Koşudan sonra kendisine mükâfat sigarası verirken, küçük gözlerinin içi gülerek:

- Agay, diyordu, ben kurşunumu boşa atmam. Kazak halkını esir eden gâvurlar karşıma çıksın bir... Astrahan'a girdiğimiz zaman bak neler yapacağım!..’’

Ve Almanlar savaşı kaybediyorlardı. Türkler buna inanmak istemiyor, memleket sevdası ile yanıp tutuşuyorlardı. Senelerce intikam için giydikleri Alman üniforması artık bir önem taşımıyordu. Türkistan vaadi hiç olmuştu... Yazarımız Cengiz Dağcı kitaba çok özel bir not bırakmış:

''Almanya bu harbi Stalingrad'da kaybetmedi. Almanya, Rusya'ya karşı kazandığı zaferi; Ukrayna, Belorusya kamplarında, Varşova sokaklarında, elden kaçırdı. Almanya, galibiyetini, SS hücum kıtalarının öldürdüğü insanlarla birlikte, şehir kenarlarında çukurlara gömdü. Almanya, zaferlerle başladığı Rusya seferini, Ukrayna'da, Kırım'da, Kafkasya'da Rus-Bolşevik zulmü altındakilerin iniltilerini duymamakla, kendisine, imdat diye uzanan milyonlarca eli görmemekle, yalnız görmemekle de değil, üstelik düşman eli etmekle, mağlup bitirdi.''

Sonunda Türkler (Kırgız, Kazak, Özbek, Tatar...) anlamıştı: ''Ama yalnız Türkistan'ın istiklâli uğrunda öleceğimize inanıyorduk. Yanıldığımızı anladık.''

Türkistan Lejyonları da tarihe, az bilinen bir gerçek ve hatta tecrübe olarak geçti Kızıl Yıldız ile Gamalı Haç arasındaki Türklerin aziz hatıralarına binlerce kez selam olsun! Ruhları şâd olsun! Onlara hâlâ zulmü reva görenler kahrolsun! Rabb’im onların o temiz yüreklerindeki Bağımsız Türkistan duasını kabul etsin…

Selam ve dua ile…