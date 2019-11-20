Kızılay'daki Ankarakart İşlem Merkezinin mesai saati uzatıldı

Gazetemizin gündeme getirdiği Ankarakart İşlem Merkezlerinde yaşanan yoğunluğa Büyükşehir kayıtsız kalmadı. Kızılay’daki işlem merkezinin mesai saati 22.00’a kadar uzatıldı.

Başkent’te dolmuşlar hariç bütün toplu taşıma araçlarının Ankarakart’a geçmesiyle kart sahibi olmak isteyenlerin sayısı da arttı. Ancak yüzbinlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Başkent’te yeni kart sahibi olmak isteyenlerde de eklenince Ankarakart İşlem Merkezleri’nde kuyruklar daha da uzadı. Daha önce gazetemizin de gündeme getirdiği bu yoğunluğa Ankara Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Başkan Mansur Yavaş’ın talimatıyla Kızılay Ankarakart İşlem Merkezinin mesai saati 18.00’dan 22.00’a kadar uzatıldı.

GÜNDEME GETİRMİŞTİK

18 Eylül tarihli sayımızda ‘Öğrencilerin Kart Mesaisi’ manşetiyle yayımladığımız haberimizde yaşanan bu yoğunluğa dikkat çekmiş öğrencilerin, yaşlıların işlem merkezlerinde uzun saatler geçirdiğini anlatmıştık. Hatta bazı duraklarda kuyruğun durak dışına kadar çıktığı görüntülerimize yansımıştı. Gazetemize konuşan öğrenciler bu durumdan şikâyetçi olduklarını belediyenin önlem alması gerektiğini söylemişti.

ABONMAN KART YOĞUNLUĞU DA EKLENDİ

Eylül ayında bütün otobüslerin Ankarakart’a geçmesi ve 20 Ekim’de başlayan Başkent’te öğrencilerin 60 TL’ye 200 binişlik abonman kart işlemlerinin de eklenmesiyle Ankarakart işlem merkezlerinde yoğunluk hat safhaya ulaşmıştı. Özellikle merkez konumdaki Kızılay İşlem Merkezi’nde işlemler 2-3 saati bulur hale geldi.

YAVAŞ’IN TALİMATI

Tüm bu şikayetlerin arından Büyükşehir Belediyesi duruma kayıtsız kalmadı. Dün sosyal medya hesaplarından duyuru yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Saat 18.00’e kadar hizmet vermekte olan Kızılay Ankarakart İşlem Merkezi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatı ile 20 Kasım 2019 tarihinden itibaren saat 22.00’a kadar hizmet verecektir” ifadelerine yer verdi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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