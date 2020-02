Kızılcahamam Belediye Başkanı ve Kaymakamı ziyaretlere devam ediyor

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ile Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar anlamlı ziyaretlere devam ediyor.

Kaymakam Aksoy ile Başkan Acar; ODTÜ - TEKNOKENT Genel Müdürü Serdar Alemdar, Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, Ostim Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar'ı makamında ziyaret ettiler.



Başkan Acar; “Kaymakamımız Can Aksoy ile Kızılcahamamlı İşadamlarımızı ve Bürokratlarımızı her fırsat bulduğumuzda ziyaret ederek Kızılcahamam’la ilgili istişarelerde bulunmaya devam ediyoruz. Misafirperverliklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.