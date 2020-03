Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Devlet Hastanesi’nde nöbetçi doktorları, hemşireleri ve sağlık çalışanlarına ikramda bulundu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar Yapmış olduğu açıklamada, "Canımızı emanet ettiğimiz, bizler için görevlerini fedakar bir şekilde sürdüren tüm sağlık çalışanlarımızı her saniye, her dakika, her gün alkışlıyoruz. Kızılcahamam Devlet Hastanesi personelimize teşekkürlerimizi sunup ikramda bulunduk. Allah emeklerinizi zayi etmesin. İyiki varsınız... Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın çağrısına katılarak bizler de bu süreçte cefakar bir şekilde çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarımızı hem ellerimizle, hem de yüreklerimizle alkışladık. dedi