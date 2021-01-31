Kızılcahamam’da sıfır atığa destek

Türkiye’deki Sıfır Atık Projesi’nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam’a, geri dönüşüm konusunda Ankara Kalkınma Ajansı proje desteği verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık Projesi ’nin pilot bölgesi olan Kızılcahamam’da, geri dönüşüm konusunda tüm çalışmalar devam ediyor.

SIFIR ATIK KONUSUNDA BİR DESTEK DAHA

Kızılcahamam Belediyesi, atıkların geri dönüşümü konusunda bir destek de Ankara Kalkınma Ajansı’ndan aldı. Belediye tarafından “Atıkları Yönet, Kızılcahamam’ı Güzelleştir” başlığıyla hazırlanan proje Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen '2020 Yılı Teknik Destek Programı'ndan (Kasım-Aralık) proje desteği almaya hak kazandı.

ÇÖP KAMYONUNUN GİRMEMESİ HEDEFLENİYOR

Bakanlık tarafından yürütülen geri dönüşüm konusundaki çalışmaları pekiştirmesi beklenen proje ile sıfır atık konusunda 15 kazanım elde edilmesi bekleniyor. Destek alan proje önümüzdeki günlerde hayata geçirilmeye başlanacak. Bu projeler ile birlikte Türkiye’nin ilk ‘Sıfır Atık’ ilçesi olan Kızılcahamam’a çöp kamyonunun girmemesi hedefleniyor.

KIZILCAHAMAM DAHA DA GÜZELLEŞECEK

Ankara Kalkınma Ajansı’nın destekleyeceği “Atıkları Yönet, Kızılcahamam’ı Güzelleştir” projesinin detaylarına gazetemiz ulaştı. Yeşiliyle, doğasıyla, termal kaplıcalarıyla ünlü ilçede hayata geçecek projeden beklenen sonuçlar şöyle:

- 30 saatlik eğitim sürecine katılan her bir kurum personeli atık yönetimi konusunda var olan bilgilerini derinleştirecek ve ilgili yönetmelikleri ve mevzuatları daha iyi kavrayabilecek.

- Elde edilen kazanımlarla ve becerilerle belediye bünyesindeki Sıfır Atık Birimi’nin organizasyonel kapasitesi pekişecek ve kurum bünyesinde atık yönetim planı hazırlanacak.

- İlgili birim her yıl her bir bölgenin atık oluşumunu takip edecek ve gerekli kayıtları tutarak yıllık bazlı entegre atık yönetim raporu ve eylem planları hazırlayacak.

- Kızılcahamam’da bulunan her bir merkezin atık envanterinin oluşturulması sağlanacak.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu ‘Atık Yönetimi Yönetmeliği’ ve 2872 sayılı çevre kanununa bağlı yönetmelikler ve tebliğler kapsamında her yıl belirli aralıklarla tutulması gereken beyanlar tutulacak.

- Üst düzey mevzuat bilgisi ve teknik altyapı gerektiren atık yağ beyanı, tıbbi atık beyanı, tehlikeli madde beyanı, kirlenmiş saha kontrolü beyanı, elektronik atık beyanı ve genel atık beyanı yapılabilecek.

- Gerekli beyanların yapılmasıyla atık analizleri çıkartılabilecek.

- Atık analizlerinin çıkartılmasıyla bölgelere yönelik eylem planları hazırlanacak.

- Bölgelerde bulunan her bir firmaya ve kamu kurumuna yönelik teknik destek sağlanacak.

- Her bir bölgenin kendi dinamiklerine ve sahip olduğu atık analizine göre spesifik atık yönetim prosedürleri oluşturulacak.

- Merkezlere dönük periyodik denetimler yapılabilecek ve İşletme Çevre Mevzuatları’na göre gerekli raporlar hazırlanacak.

- Gerekli raporlar hazırlandıktan sonra atıkların tasnif edilmesi mümkün olacak.

- Tehlikeli atıkların tasnifi, ambalaj atıklarının tasnifi, tıbbi atıkların tasnifi, atık yağların tasnifi ve PCB ile PCT atıkların tasnifi ve bunların yönetimi yapılabilecek.

- Tasniflerin yapılması ve yönetim ağının kurulması atık azaltımını sağlayacak ve geri dönüşüm yollarının belirlenmesine katkı sağlayacak.

- Hazırlanan raporlara göre bölgelerde bulunan kamu kurumlarda çeşitli bilinçlendirme ve farkındalık yaratma organizasyonları tertip edilecek.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-