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Koca Piri Reis Araştırma Gemisi Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak

Dokuz Eylül Üniversitesinden bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.
Koca Piri Reis Araştırma Gemisi Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca Piri Reis ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz’de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait olan Koca Piri Reis araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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