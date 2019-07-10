Köklü firma konkordato ilan etti

Faaliyetlerine 1930 yılında başlayan Bursa'nın köklü firması Kafkas'ın konkordato ilan ettiği öğrenildi. Kafkas’a yasa gereğince geçici konkordato mühleti verildi.

Kestane şekerinde Türkiye’nin tanınmış markası Kafkas, konkordato talebinde bulundu. Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalı’nda 27 Haziran’da yayımlanan Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin konu ile ilgili kararında, “Davacılar İnci İnhal, Kafkas Pasta Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. tarafından adî konkordato talep edilmiş ve İ.İ.K.’nın 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak sunulduğu belirlenmiştir. Yasa gereğince geçici konkordato mühleti verilmiş, tensiben alınan kararların bir kısmının ilanı gerekmiştir” denildi. Aile içindeki bir takım anlaşmazlıklar nedeniyle Kafkas grubuna geçtiğimiz günlerde kayyum atandığı da gelen bilgiler arasında.

1930 YILINDA KURULMUŞTU

Kafkas’ın kurucusu Ali Şakir Tatveren, 1930 yılında Kafkas Kolektif Şirketini kurarak ilk dükkanını Bursa’da Atatürk Caddesi’nde açtı. Tatveren’in 1957 yılında vefatı üzerine şirket yönetimine eşi Nedret Tatveren ve çocukları Alparslan, Atilla ve Yüksel Tatveren geçti. Pasta ve şekerleme yapımında aranılan isim olan Kafkas, karyoka adıyla çıkan üzeri çikolata kaplı kestane şekerlemesi ile de tanındı. 1970’lere doğru artan talebi karşılayabilmek için teknolojik altyapısını yenileyen Kafkas, 1980’li yıllarda kestane şekerinin türevlerini yapmaya ve Bursa dışına bayilik vererek markalaşma yolunda ilerlemeye başladı. 1995 yılında Kafkas’ın şirket yapısı AŞ’ye dönüştü. 100’ün üzerinde farklı ürün çeşidine sahip Kafkas, bugün dördüncü kuşağın yönetiminde. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren Kafkas, yılda 700 ton kestane işleme kapasitesine sahip.