Konya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Meram olan 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 10,61 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD'dan yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

Bakan Kurum: İncelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ardından gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini, gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerekli incelemeler için il müdürlüğü ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Gelişmeleri takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun."

"Hamdolsun can kaybımız yok"

Bakan Kurum, depremde can kaybının bulunmadığını belirtti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından hasar tespit çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirdi.

"Hamdolsun can kaybımız yok." bilgisini paylaşan Kurum, "Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, depremde bir kişinin etkilendiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'daki depremden bir kişinin etkilendiğini duyurdu.

Koca, Twitter hesabından, Konya'daki depreme ilişkin açıklama yaptı.

Depremden bir kişinin etkilendiğini belirten Koca, "Bölgede görev başındayız. Depremin sonuçlarının bu kadarla sınırlı kalacağını umuyor, Konya'mıza geçmiş olsun diyorum. Bizi yanınızda bilin." ifadesini kullandı.

AFAD ekipleri Konya'ya sevk edildi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem sonrası ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Sezer, Twitter'daki hesabından, Konya'da meydana gelen deprem sonrası, AFAD ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Konya'mıza geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

Saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

"3 metruk binada hasar oluştu"

AFAD, deprem nedeniyle 3 metruk binada hasar olduğunu bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Konya Meram'da meydana gelen deprem sonrası 3 metruk binada hasar olduğu bilgisi alınmış olup ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz." bilgisi paylaşıldı.

"Herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi"

Konya Valiliğince, Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirdi.

Konya Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Meram ilçesinde saat 20.43 sıralarında 5,1 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir. Meram ilçesi ve çevresinde depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da konuya ilişkin açıklamasında gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Deprem, zannediyorum 10-12 saniye kadar sürdü. Meram bölgesinde olduğu için biz de şiddetli bir şekilde hissettik. Şu an itibarıyla bize aktarılan herhangi bir olumsuz bilgi yok. Tüm itfaiye ekiplerimiz bölgelerinde incelemeler yapıyorlar. Vatandaşlarımız lütfen panik olmasın. Elimize ulaşan bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız lütfen resmi kurumlardan, bizlerden aldıkları bilgilere göre hareket etsinler. Hem AFAD'ımız, hem bizler, hem de Çevre Bakanlığımız bütün birimlerimizle süreci takip ediyoruz."

Konya Valisi Özkan: An itibarıyla can kaybı yok

Konya Valisi Vahdettin Özkan, "An itibarıyla can kaybı olmadığını söyleyebiliriz ama çalışmalarımız bütün alanlarda, bütün yerleşim birimlerinde, riske maruz kalmış bütün yerlerde sokak sokak, ev ev arama yapmak suretiyle sabaha kadar aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Özkan, Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından İl Afet ve acil Durum Müdürlüğü'ndeki kriz masasında İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrdahim Altay, AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hülya Şevik ile durum değerlendirmesi yaptı.

Vali Özkan, açıklamasında, depreme maruz kalan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi, AFAD, jandarma ve emniyet müdürlüğü ekiplerinin sahada görevde olduğunu dile getiren Özkan, "Bütün ilgili birimlerle anında hemen koordinasyon merkezine intikal ettik. Ekip arkadaşımızdan bir kısmını da alana yönlendirildi. An itibarıyla can kaybı olmadığını söyleyebiliriz ama çalışmalarımız bütün alanlarda, bütün yerleşim birimlerinde, riske maruz kalmış bütün yerlerde sokak sokak, ev ev arama yapmak suretiyle sabaha kadar aralıksız olarak devam edecektir." dedi.

Herhangi bir metruk ya da niteliksiz yapıda sıkıntı olabilir ihtimaliyle ekiplerin çalışmalara devam ettiğini vurgulayan Özkan, bütün mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü, olumsuz bir durum bildirilmediğini söyledi.

Özkan, depremden etkilenen Meram ilçesine bağlı Kızılören, Sefaköy, Sağlık, Akpınar, Yatağan ve Selçuk ilçesine bağlı Küçükmuhsine mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Can kaybının olmaması en büyük teselli. Afetlere müdahale anlamında 26 çalışma grubumuzun bütün unsurları hem merkezde hem alanda faaliyet göstererek, depreme maruz kalan insanlarımızla temas halindeler. Onların ihtiyaçlarının giderilmesi için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Tekrar geçmiş olsun. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız iletişimi internet üzerinden yapmaları. Başka türlü diğer hatlarda bir sıkıntı mevcut. Allah beterinden muhafaza etsin."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diliyorum. Bölgelerde arkadaşlarımız incelemeler yapıyor. Az da olsa hasarlar tespit edilmesi, az da olsa mağduriyeti olan vatandaşlarımızın durumdan tespiti ve giderilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Şu an itibarıyla sağlık sorunu yaşayan bir hemşerimiz bulunmuyor." diye konuştu.

Vali Özkan, Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulundu

Vali Özkan, depremin merkezi Kızılören Mahallesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Özkan, vatandaşlarla sohbet etti.

Özkan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Depremden etkilenen mahallelerimize geçmiş olsun. Bugün maalesef 5,1 şiddetinde bir depreme maruz kaldık. Depremin hissedilmesinden sonra bütün arkadaşlarımız seferber oldu. Muhtarlarımızla hemen iletişime geçildi. AFAD'ın koordinasyonunda Büyükşehir Belediyemiz, Meram Belediyemiz ve bütün kurumlarla beraber alanda tarama yaptık. Elhamdülillah herhangi bir can kaybı yok." diye konuştu.

Şimdiye kadar ulaştıkları bir olumsuzluk bulunmadığını kaydeden Özkan, şunları ifade etti:

"Bütün bakanlıklarımızın temsilcileri, teknik elemanlarla sabaha kadar aralıksız taramalarını devam ettirecekler. Kıyıda köşede kalmış, henüz tespit edemediğimiz, milyonda bir ihtimal dahi olsa bir sıkıntı varsa riskleri ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak sabaha kadar arkadaşlarımızla vatandaşlarla beraber tespitlerini yapacağız. Bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Bütün kamu kuruşları, vatandaşlarımızla beraber. İhtiyacı olan veya tedirgin olduğu için evlerine giremeyecek vatandaşlarımız varsa hem çadırlarımız hem kamu misafirhanelerimiz ve kendi evlerimiz var."

Özkan, planlı bir çalışma yürüttüklerine dikkati çekerek, "İlk etapta il koordinasyon merkezine giderek planlamaları yaptık. Biz de vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek maksadıyla buradayız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın geçmiş olsun dilekleri var." dedi.

Deprem sırasında merdivenden düşen kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deprem sırasında 3. kattan aşağı inerken merdivenden düşen kişinin kolu kırıldı.

Yeni Mahalle'de yaşayan Ahmet Kılıç, Meram ilçesinde saat 20.43'te meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem sırasında panikle sokağa çıkmak istedi.

Merdivenlerden inerken düşen Kılıç, yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç'ın kolunun kırıldığı tespit edildi.

Kılıç, AA muhabirine, deprem korkusuyla bir anda çok endişelendiğini belirterek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Üçüncü katta ablamlarla otururken bir anda deprem oldu. Depremin etkisiyle hepimiz bir tarafa savrulduk. Ablam da hamile. Ben panikle 3. kattan nasıl aşağı indiğimi bilmiyorum. En alt kata indiğimde 5 basamak kalmıştı. Kendimi kaybettim, ablam da hamile olduğu için panikledim, düştüm."

Öte yandan ilçede panik atak hastası iki öğrencinin de deprem sonrası Beyşehir Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurduğu öğrenildi.

İlçeye bağlı Hacıakif Mahallesi, Şehit Hasan Metli Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında oturan Mustafa Gültekin de deprem sırasında mutfakta olduğunu belirterek, "Çok kötü sallandı, oturduğum yerden kalkamadım. Kısa sürdü ama böyle çok dalgalı sürdü, çok kötüydü yani." dedi.

Aynı binada yaşayan Seyfettin Karakaya da "Vallahi çok berbattı. Ben böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Eğer 15-20 saniye sürse felaket olurdu." ifadelerini kullandı.

Depremden korkanlar açık alanlarda bekliyor

Depremde paniğe kapılarak dışarı çıkan vatandaşlar, açık alanlarda bekliyor.

Kılıçarslan Meydanı'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşların endişeli bekleyişi, soğuk havaya rağmen sürüyor.

Yerlere ve banklara serdikleri battaniyelerde ve sandalyelerde oturan vatandaşlar, örtüleriyle soğuktan korunmaya çalışıyor.

Ailesiyle birlikte Kılıçarslan Meydanı'nda bekleyen Süleyman Özer, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Deprem yaşanırken bizde büyük bir panik oluştu. Konya'da beklenmeyen bir durum bu. Depremin etkisi azaldıktan sonra dışarıya çıktık. Şimdi artçı depremler gelmesinden korktuğumuz için şu anda Kılıçarslan meydanında bekliyoruz."

Öte yandan Selçuklu ilçesi Tarla Mahallesi'nde 8. kattaki evindeyken depreme yakalanan, ardından eşiyle sokağa çıkan Ali Gümüş, AA muhabirine, çok korktuklarını söyledi.

Deprem olunca panikle aşağı indiklerini belirten Gümüş, "Nasıl aşağı indiğimizi bilemedik. Şaşkınlıktan asansörle inmişiz. Bir de hastayım. Şimdi korkudan yukarı çıkamıyoruz. Ben 8'inci katta oturuyorum. Akılımız çıktı. Ben böyle şeylerden zaten çok korkarım. Bende panikatak var." diye konuştu.

"Sabaha kadar burada oturacağız"

Kentte yakın tarihte böyle bir deprem yaşamadıklarını dile getiren Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok uzun sürdü. Bana sanki asırlar gibi geldi, aklım çıktı. Bende bir de kalp var. Bu yaşa kadar ben böyle bir deprem görmedim. İlk defa böyle bir deprem yaşıyorum. Birkaç yerde deprem gördüm ama Konya'da hiç görmemiştim. Allah esirgesin. Sabaha kadar burada oturacağız. Birazdan ateş yakacağız."

Depremde evi hasar gören vatandaş: Ne halı, ne kilim, hiç bir şeyim kalmamış

Depremin merkezi Kızılören Mahallesi'nde evi zarar gören Zeynep Karabıyık, üzüntüsünü anlattı.

Karabıyık, depremde evinin bir duvarının yıkıldığını belirterek, ailece çok korktuklarını söyledi.

Evde eşiyle yaşadığını belirten Karabıyık, "Deprem sırasında evde televizyona bakıyorduk. Torunumun bize geldiği sırada deprem oldu. Deprem olduğunu anlayınca 'Hemen evden kaçın' dedim. Hemen dışarı çıktık. Evim yıkılmış. Ne halı, ne kilim, hiçbir şeyim kalmamış." diye konuştu.

"Burnu dahi kanayan yok"

Kızılören Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür hiçbir vatandaşımıza bir şey olmadı. Yıkılan bazı evler boştu, bazılarında da vatandaşlarımız vardı. Hasar tespit çalışmalarımızı yapıp sabah saatlerinde işlemlerimize devam edeceğiz. Ucuz atlattık diyebiliriz. Tabii Konya olarak depreme alışkın bir bölge değiliz. Dolayısıyla deprem, merkezde de burada da herkesi korkuttu. Yaklaşık 10 saniye sürdü. Biraz fazla sürseydi daha önce yaşanan depremler gibi etkisi çok daha farklı olabilirdi. Cana gelen bir şey yok. Mala geleni de devletimizle el birliğiyle hallederiz. Vatandaşlarımızdan da Allah razı olsun. Yardım için çok telefon geldi. Ancak burnu dahi kanayan yok." ifadelerini kullandı.

Kızılören Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Atar, süreci takip ettiklerini belirterek, "Şu anda sıkıntılı bir durum yok. Devletimizin tüm ekipleri seferber oldu. Herhangi bir yaralımız da yok. Sadece evlerde ufak tefek hasar var." dedi.