Korona Cahilleri

Geçtiğimiz hafta korona virüsünden kaynaklı olarak sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve İletişim Başkanlığına ait bildirileri bir türlü anlaşılamadı.

Gece mi çıkabiliyoruz, gündüz mü evdeyiz diye düşündürücü olaylar yaşanırken, 65 ve 20 yaş kitlesi hunharca beyin jimnastiği yapmaya çalıştı.

Yani bu ülkede sokak yasağında bile kargaşa yaşanırken, nasıl kendimizi daha iyi geliştirebiliriz bilmiyorum.

Düşünün restoran ve kafeler yemek hizmetlerini sadece al götür olarak gerçekleştirecekti.

Bunlar ne yaptı? Almışlar tepsileri AVM ortasında yemek yiyorlar.

Sosyal medyada eve gelen yemek siparişini bile story atan milletimiz korona yasağında AVM ortasında tepsiyle yemek yiyor.

Fantezi mi arıyorlar yoksa cahillik diz boyumu bilemedim ama eğitilmeyen bir toplumun faturasının herkese kesilmesi büyük sıkıntı.

Adamın korona testi pozitif çıkmış şehir şehir geziyor. Şehirler arası kontrol yapılmasa kimsenin ruhu duymayacak.

Ya kimse demiyor mu şehir giriş ve çıkışında kontrol yapalım da bunu durduralım.

Sokağa çıkma yasağı başlıyor grupça toplanmışlar gece gezmesi yapıyorlar.

Ceza yazılınca kavga, gürültü. Bu toplumun huzurunu bence IQ ortalaması düşüğünde düşüğü olanlar bozuyor.

Yani televizyonda, gazetelerde ve sosyal medyada bu tarz korona cahillerini görünce İlber Ortaylı’nın aramızda cahiller görüyorum caps’i aklıma geliyor.

Virüsten nasıl korunacağız veya virüs nasıl yenilir gibi araştırmalar yapmak yerine virüs cahillerini nasıl durduracağız gibisinden çalışmalar yapılmış olsa ülkemizin IQ ortalamasının yüzde kaç bandında seyrettiğini görmüş olacağız.