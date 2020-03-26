Korona virüse yakalanan testi pozitif çıkan Türk ünlüler kimler?

Korona virüs dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pekçok ünlü isimde de görülmüş durumda. Peki korona virüse yakalanan Türk ünlüler kimler, korona testi pozitif çıkan sporcular, sanatçılar, gazeteciler, siyasetçiler kimler? Sizler için derledik:

Çin’de çıkan ve dünyaya yayılan korona virüsün etkisi Türkiye’de de maalesef günden güne artıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her günün sonunda yapılan test sayısı, kaçının pozitif çıktığı ve kayıp verilerini açıklıyor.

Bakan Koca en son Çarşamba günü akşam yaptığı açıklamada “SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar” demişti. Sağlık Bakanı’nın bu son açıklamasıyla kayıtlı kayıp sayısı 59’a çıkmıştı. Koca’nın açıklamalarına göre, kayıtlı hasta sayısı ise 2433.

EN GENÇ KAYBIMIZ: 33 YAŞINDAKİ DİLEK TAHTALI

Korona virüse yenik düşen 59 isimden biri de 33 yaşındaki Dilek Tahtalı’ydı. CHP’li eski vekilin yeğeni olan Tahtalı, yaşının genç olmasıyla dikkat çekmişti. Ailesi Dilek Tahtalı’nın küçüklüğünden bu yana romatizma rahatsızlığı olduğunu ve ilaç kullandığını açıklamıştı.

Korona virüs dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pekçok ünlü isimde de görülmüş durumda. Peki korona virüse yakalanan Türk ünlüler kimler, korona testi pozitif çıkan sporcular , sanatçılar , gazeteciler , siyasetçiler kimler?

Sizler için derledik:

AYTAÇ YALMAN

Türk kamuoyunda yakından tanınan ve koronaya yakalanan ilk isim emekli orgeneral Aytaç Yalman oldu. Ancak Yalman’ın koronaya yakalandığı, tedavisine başlandığı çok sonra yani vefatından sonra ortaya çıktı.

Muhafazakar camianın adını özellikle 28 Şubat sürecinden hatırladığı Aytaç Yalman'ın ani vefatı çeşitli tartışmalara neden olmuştu. Emekli paşa Aytaç Yalman kaç yaşındaydı, koronadan mı ölmüştü? Bu sorulara cevap vefat ettiği hastane yetkililerinden gelmişti. Yalman korona virüse yakalanmış ve hastalığa yenik düşmüştü. Aytaç Yalman’ın koruması ve doktorunda da korona virüs tespit edilirken, her iki isim de tedavi altına alındı.

BURAK AKKUL

Korona virüse yakalanan Türk ünlülerin başında Burak Akkul geliyor. Çok Gezenti adlı bir gezi programı yapan ünlü isim Burak Akkul’un virüs testi pozitif çıkmış, programcı hastanede tedavi altına alınmıştı. Akkul ile birlikte eşi de hastaneye yatırılmıştı. Akkul, Londra'da öksürük ve boğaz ağrısı şikayetiyle doktora başvurmuş, boğaz enfeksiyonu olduğu söylenen Akkul, hemen Türkiye'ye dönerek en yakın hastaneye başvurmuştu. Eşinin durumu iyi iken, Burak Akkul’un tedavisi halen sürüyor. Akkul’la ilgili son haberler, durumunun iyiye gittiği yönünde.

ABDURRAHİM ALBAYRAK

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da korona virüse yakalanan isimlerden. Albayrak, öksürük ve ateş gibi belirtiler üzerine korona şüphesiyle hastaneye gitmiş, test yaptırmış ve test sonucu negatif çıkmıştı; yani koronaya yakalanmamıştı. Ancak Albayrak, öksürük ve ateş gibi rahatsızlıklarının geçmemesi üzerine yeniden test yaptırdı. Albayrak’ın korona testi bu kez pozitif çıktı. 66 yaşındaki Albayrak’la birlikte eşi Şükran Albayrak’ın korona virüs testi de pozitif çıktı. Albayrak çifti için İstanbul’da özel bir hastanede karantina süreciyle birlikte, tedavi süreci başlatıldı.

FATİH TERİM

Spor camiasında Abdurrahim Albayrak’ın ardından bir üzücü haber de Fatih Terim’den geldi. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de koronaya yakalandı. 67 yaşında olan Fatih Terim, korona testi pozitif çıkınca hemen tedavi altına alındı. Terim’in tedavisi sürerken, durumunun iyiye gittiği belirtiliyor.

ZAFER MUTLU

Bir dönemin en ünlü medya patronlarından Zafer Mutlu da korona virüse yakalandı. Vatan gazetesi eski sahibi Zafer Mutlu, ABD ziyareti sırasında rahatsızlık geçirerek, Türkiye'ye döndüğünü açıkladı. Tedavi altına alınan Mutlu’nun ilk korona testi negatif çıkarken, ikinci testi pozitif çıktı. Mutlu’nun 12 günlük bir tedavi sürecinin sonunda koronayı atlattığı açıklandı.

ALİ SİRMEN

Corona virüse yakalanan ünlü isimlerden biri de Cumhuriyet gazetesi yazarı Ali Sirmen. Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 80 yaşındaki Ali Sirmen'in Covid-19 şüphesiyle tedavi gördüğünü duyurdu. Küçükkaya "Cumhuriyet’in çınarı, değerli yazarımız, ağabeyimiz Ali Sirmen korona şüphesiyle tedavi altına alındı. Sağlık durumu düne göre daha iyi seyrediyor. Cumhuriyet ailesi olarak biliyoruz ki Ali Ağabey bunu da atlatacak" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın corona virüsü testi de pozitif çıktı.

Başakşehir, dün yaptığı açıklamada Göksel Gümüşdağ'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ilkinin negatif çıktığı ancak ikinci test sonuçlanana kadar hastanede gözetim altında tutulacağı duyurmuştu. Tıpkı Albayrak gibi Gümüşdağ'ın da ikinci testin pozitif çıktığı ifade edildi. Gümüşdağ'ın eşi Müge Gülbaran Gümüşdağ'ın korona virüs testi de pozitif çıktı

Bu arada Başakşehir Futbol Kulübü, Gümüşdağ’ın ardından yapılan testlerde teknik heyet ve futbolcularda corona virüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı.

ESKİ VEKİL KENAN SÖNMEZ

SHP’li eski Milletvekili Kenan Sönmez, corona virüsü testinin pozitif çıktığını, Balıkesir Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini duyurdu. CHP’den İstanbul il başkan yardımcılığı da yapan Sönmez, “Gerçek dostlarımdan bir ricam bana telefonla ulaşmaya çalışmasınlar. Mesajla anlaşabiliriz. Bir de gerçekten dost olduğunu zannettiğim bedenleri büyük vicdanları küçük insanları gördüm. Hepinize saygılar, sevgiler, kalın sağlıcakla” mesajını paylaştı.

CEMİL TAŞÇIOĞLU

Koronaya yakalanan, virüs testi pozitif çıkan isimlerden biri de ünlü doktorlarımızdan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu. Cemil Taşçıoğlu, Türkiye'de korona virüs vakalarına bakan ilk doktorlardan biri olmasıyla tanınıyor. İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü olan Cemil Taşçıoğlu’nun korona testinin pozitif çıktığını bizzat oğlu duyurdu.

SALİH EMRİ

Koronaya yakalanan ünlü isimlerden bir diğeri de bir doktor. Medicana Kadıköy Göğüs Hastalıkları’nda görev yapan 63 yaşındaki Salih Emri’nin korona virüs testi pozitif çıktı. Prof. Dr. Salih Emri hastanede tedavi altında.

FENER’E DE SIÇRADI

Korona virüs Galatasaray ve Başakşehir’in ardından Fenerbahçe’ye de sıçradı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

SEYFULLAH DUMLUPINAR

Türk Boks Milli Takımında koronavirüs testi pozitif çıkan Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar’ın Bayburt Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. İngiltere’deki 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nın durdurulmasının ardından Türkiye’ye dönen Boks Milli Takım kafilesinden Baş Antrenör Seyfullah Dumlupınar ile sporcusu Serhat Güler’in testleri pozitif çıktı.

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