Koronavirüs gaspçısı!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını sürüyor. Tüm dünya bu tehlikeli salgına karşı teyakkuz halinde.

Dünyada son yılların en büyük sağlık krizlerinden biri yaşanıyor.

Dünya genelinde şimdiye kadar 18 ülkeye yayılan bu ölümcül virüs nedeniyle küresel çapta “olağanüstü hâl” ilan edildi.

Büyük bir çoğunluğu Çin olmak üzere birçok ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yüzlerce kişi öldü, virüse maruz kalanların sayısı 20 bini aştı! Bu sayı her geçen gün artıyor ve korkunç rakamlara ulaşıyor.

Şükürler olsun ki ülkemizde tespit edilmiş herhangi bir koronavirüs vakası yok. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız dünyaya hızla yayılan bu ölümcül virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor, virüs salgınına karşı önlemler alınıyor.

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Ülkemizde koronavirüs kadar krizi fırsata çevirenlere karşı da bir an önce önlem alınması şart. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da ilginç bir gasp olayı yaşandı! Çin'de ortaya çıkan ve farklı ülkelere de yayılan 'koronavirüs'e karşı ilaç sattığı yalanını söyleyen C.Ö., yaşlı bir adamın yanına yaklaştı. İkna olan yaşlı adamın ilaç satın almak için para vermek üzere çıkardığı cüzdan, bu şahıs tarafından gasp edildi. Koronavirüsü kullanarak insanları gasp eden zanlı, neyse ki Ankara Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekiplerince mobese kamerasından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı.

Üzülerek söylüyorum ama ülkemizde bu tip insanlar sayıca fazla. Her türlü krizi fırsata çevirerek insanlara maddi ve manevi zarar vermek için çalışıyorlar! İçişleri Bakanlığı bu tarz dolandırıcılara inanılmaması gerektiği konusunda SMS üzerinden uyarılarda bulunuyor; ancak bu tür uyarılar yeterli değil. Bu konularda insanları bilinçlendirmek için farklı çalışmalara da ihtiyaç var. İnsanları bilinçlendirirsek bu olayları bitiremeyiz; ama en aza indirebiliriz.

